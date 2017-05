– Golf er ein ypparleg form for trim

Namn: Reinhart Halsør

Alder: 70 år

Adresse: bur i Selje, men er frå Halsør

Sivilstatus: sambuar

Yrke: pensjonist, men jobbar på golfbana

Hobby: golf, bilar og ivrig fiskar

Aktuell med: Selje golfklubb har open dag på søndag

– Kva er open dag?

– Då inviterer vi store og små til å kome på golfbana og prøve å spele golf. Vi har også open driving range denne dagen, som ein kan få teste ut. Her kan ein også få litt instruksjonar og låne utstyr. I tillegg planlegg vi å ha tre konkurransar, med premie til den som presterer best i løpet av dagen. Og så blir det også kiosk denne søndagen.

– Det høyrast ut som noko også for dei som aldri har vore på ei golfbane før?

– Ja, dette er absolutt noko for alle! Det er for dei som har prøvd det tidlegare, og dei som aldri har spelt golf før. Uansett alder er det berre å møte opp på søndag.

– Korleis er interessa for golf i Selje?

– Den kunne gjerne vore større. Eg tykkjer vi har litt få nærmedlemmar, men ein god del fjernmedlemmar. Så vi skulle gjerne vore fleire. Og du veit, det er ein ypparleg form for trim. Det hadde vore kjekt om fleire fekk auga opp for golf. Så er det også slik at sjølv om golf er ein individuell idrett, så er det faktisk veldig sosialt. Ein går alltid fleire i lag.

– Og klubben har faste kveldar saman på bana, ikkje sant?

– Ja, det har vi. Nybyrjarar kan møtast her kvar torsdag, og dei som ønskjer å spele turnering kan vere med på tysdagar. Så det er veldig sosialt.

– Er det mange tilreisande som nyttar seg av bana?

– Ja, i juli er det flest folk på bana. Då er det mykje turistar som kjem for å spele. Og etter kvart som det blir kjent at det er ei golfbane her, så kjem det endå fleire som er på ferie og tek turen innom.

– Kvifor tykkjer du det er så kjekt med golf?

– Det er jo veldig sosialt og du kjem deg ut. Å vere på ei golfbane er som å gå i ein fin park. Det er for unge og gamle, kvinner og menn. Både eg og sambuaren min spelar, så dette er noko vi gjer saman, når vi er på ferie. Og så kjem vi oss ut og treff andre folk.