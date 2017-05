Dette skjer i helga

Kretsligaen, menn

Skavøypoll har fått en tøff åpning på sesongen med tre strake bortetap. Mandag bokførte laget et stygt 0-9-tap i møtet med Sogndal2 i en kamp hvor vertene ledet hele 8-0 til pause. Lørdag er det duket for årets første seriekamp på Skavøypoll stadion. Motstander er Årdal som etter en skuffende innledning på sesongen (0-1-1) slo Florø2 4-1 sist.

Eid slet seg til en 1-0-seier over Tornado Måløy sist og sikret med det årets første trepoenger. Lørdag tar gultrøyene imot et Bremanger-lag som har åpnet sesongen oppløftende. Sist ble det 1-1 mot Dale etter at Ntge Aruna Cone scoret sitt femte mål for sesongen. Lynvingen har vært sitt på samtlige BIL-scoringer så langt i år.

Andre kamper: Vik - Sogndal2 (fredag), Førde2 - Høyang (lørdag) og Dale - Stryn (lørdag).

5. divisjon, menn

Selje mistet ledelsen to ganger sist helg og måtte nøye med seg med ett poeng mot Gaular. Det var lagets andre strake 2-2-resultat etter at de åpnet med 4-0 over Fjøra2/Sogndal3. Søndag venter det som virker å bli en knalltøff utfordring for det unge Selje-laget. Motstander i Sognahallen er Sogndal-studentene i Studentspretten. De har gjort rent bord i 5. divisjon etter opprykket i fjor og står med kun seiere og 28-5 i målforskjell på sine første fem kamper.

Andre kamper: Bjørn - Kaupanger (fredag), Fjøra2/Sogndal3 - Jølster (fredag), Stryn2 - Balestrand (søndag) og Gaular - Syril (mandag).

Tornado Bergen spilte 1-1 mot Nordnes sist helg og står med fire poeng på sine første tre kamper. I dag setter de utflyttede nordfjordingene seg i bilen og drar sørover til Os hvor Søfteland venter. De topper 5. divisjonstabellen med syv poeng etter tre kamper.

Andre kamper: Askøy - Trio (fredag), Halsnøy - Nordnes (lørdag), Solid - Fri (lørdag), Follese - Lyngbø2 (søndag).

6. divisjon, menn

Åheim/Stadlandet gjør i kveld sitt fjerde forsøk på å sikre seg årets første poeng når de tar imot Åmdal hjemme på Stadlandet stadion. Åmdal har vunnet begge sine to kamper så langt denne sesongen.

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy var svært skuffet over å ikke få med seg poeng fra bortemøtet med Balestrand sist helg. I morgen lørdag venter en enda tøffere oppgave for TMFK-damene når de møter Høyang på bortebane. Høyang står med seks poeng på to kamper i år etter at de i likhet med TMFK mistet poengene de sikret seg i seieren over Sogndal2 tidligere i år. Sogndal2 trakk nemlig denne uken laget fra serien.

Andre kamper: Førde2 - Stryn (fredag) og Balestrand - Sogndal (mandag)