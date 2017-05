Tok sesongens første poeng

På Skavøypoll stadion laurdag var det Årdal som fekk den første nettkjenninga, og sogningane leia 0-1 til pause. I andre omgang kom reduseringa frå Skavøypoll, ved Lars Eltvik Nygård, til 1-1, som også vart sluttresultatet i kampen.

Dermed fekk Skavøypoll sitt første poeng denne sesongen.

På Eid idrettspark tok vertane imot naboane frå Bremanger, og det var raudtrøyene som kom best i gang. Simen Hamre sette inn 0-1 etter 20 minutt, og åtte minutt seinare sørga Håvard Mjølkeråen for 0-2 leiing til gjestane. I andre omgang var det eidarane som dominerte kampen. Etter 70 minutt sette Muktar Ferej Yassin inn gultrøyene sitt første mål i kampen, og åtte minutt seinare sørga Simen Lefdal for at stillinga vart 2-2. Dermed vart det poengdeling på Nordfjordeid.

Fredag spelte Åheim/Stadlandet mot Åmdal på Stadlandet stadion. Åheim/Stadlandet gjekk på sitt fjerde tap for sesongen. Heimelaget låg under 0-2 til pause, og i det dommaren blåste av kampen hadde det blitt tre baklengs til, og sluttresultatet vart 0-5 på Stadlandet.