Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Etter å ha åpnet sesongen med tre strake bortetap har Skavøypoll bokført to uavgjort resultat på rad. 16. mai berget SIL ett poeng i lokaloppgjøret mot Tornado Måløy med scoring på overtid. Den allerede lange skadelisten ble imidlertid enda lengre etter TMFK-kampen og det er en redusert Skavøypoll-tropp som setter seg på bussen til Høyanger lørdag. Høyang tok årets første poeng i 0-0-kampen mot Dale 16. mai, men er fremdeles tabelljumbo i Kretsligaen.

Bremanger hadde spillefri 16. mai og møter et Florø2-lag som ikke har vært aksjon siden 1-3-tapet for Tornado Måløy 11. mai. Bremanger kan være godt fornøyd med innledningen på sesongen og fikk med seg ett poeng fra Eid forrige helg.

Verken Tornado Måløy eller Eid spiller denne helgen.

Andre kamper: Sogndal2 - Førde2 (mandag)

5. divisjon, menn

Selje har spillefri denne helgen og kan spare kreftene til bortemøtet med Stryn2 neste søndag.

Andre kamper: Sandane - Bjørn (fredag), Jølster - Stryn2 (fredag), Kaupanger - Gaular (lørdag), Balestrand - Fjøra2/Sogndal3 (mandag) og Syril - Studentspretten (mandag)

Tornado Bergen klatrer på tabellen i 5. divisjon avdeling 1 i Hordaland etter at Håvard Hagen (ex-Skavøypoll) og Martin Flåten (ex-Tornado Måløy) i løpet av kampens ti siste minutter snudde 1-2 til 3-2-seier over serieleder Søfteland sist helg. Laget har 2-1-0 på sine siste tre kamper og møter Follese hjemme i Laksevåg på tirsdag.

Andre kamper: Stord2 - Askøy (fredag), Lyngbø2 - Fitjar (lørdag), Trio - Solid (lørdag), Nordnes - Søfteland (lørdag) og Fri - Halsnøy (søndag)

3. divisjon, kvinner

Etter tre lange borteturer skal Tornado Måløy i aksjon på Måløy stadion for første gang siden serieåpningen mot Førde2 for en måned siden. Sogndal-laget Studentspretten, som står uten poeng på sine fem første kamper, kommer til Måløy på søndag og TMFK tar sikte på å slå tilbake etter to strake tap.

Andre kamper: Sandane/Breimsbygda - Balestrand (fredag), Sogndal - Høyang (fredag) og Kaupanger2 - Førde2 (mandag)