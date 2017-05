Tapte mot bunnlaget

Men det skadeskutte vågsøy-laget måtte dessverre ta fatt på veien hjem fra Sogn uten et eneste poeng i sekken. Laget står dermed med fattige to poeng etter sju serierunder.

Vertene gikk i ledelsen rett etter hvilen, men gjestene fra Skavøypoll var farlig frempå flere ganger og ble på ingen måte overkjørt. Tretten minutter før slutt utlignet Steven Silden og flere forventet poengdeling på Sletta i Høyanger.

Dessverre var det gjestene som holdt ut best i varmen, og to kjappe mål senere av Høyang sørget for at den allerede lange veien hjem fra Sogn, om mulig, ble enda lenger for rødtrøyene.