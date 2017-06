Fikk juling av serielederen

Et redusert Skavøypoll-lag klarte ikke å bli det første laget som påførte Stryn poengtap denne sesongen. Etter at Stryn tok ledelsen etter en drøy halvtime var det kun et spørsmål om hvor stor gjestenes seier skulle bli. Stryningene gikk til pause med ledelse 2-0 og vant til slutt hele 5-0.

I Høyanger tok Eid sin andre strake seier da de holdt lekestue med hjemmelaget. 4-0 til pause ble til slutt til en 7-0-seier for Eid som med det klatrer opp på 4. plass på tabellen i Kretsligaen. Ifølge firda.no scoret Artur Melikyan (3), Sindre Hafsås (2), Kristian Lefdal og Adrian Hagen Henden Eid sine mål i industribygda.

Vik-Bremanger og Tornado Måløy-Førde2 spilles mandag.