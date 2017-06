Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Skavøypoll fikk det som ventet tøft mot serieleder Stryn sist og tapte til slutt hele 0-5. I kveld kommer Dale på besøk på Skavøypoll stadion. Planen var at Håvard Hagen skulle gjøre comeback i kveld, men ifølge Skavøypoll-leiren ble den hodesterke polljaren utvist i kamp for Tornado Bergen tidligere denne uken og må stå over kampen mot Dale. Dale innledet sesongen bra, men har nå gått fem kamper på rad uten seier.

Tornado Måløy tok tre svært viktige poeng da de snudde 0-1 til 2-1 mot Førde2 mandag, men får en langt tøffere oppgave lørdag når de møter Sogndal2 på Fosshaugane Campus. Sogndal2 har vunnet alle sine fire hjemmekamper i år. Mandag tapte de 2-3 borte for Årdal.

Eid står med 10-0 på sine to siste kamper og satser på å fortsette fremgangen lørdag når de møter Florø2 på bortebane. Lagene er tabellnaboer midt på tabellen i Kretsligaen og Florø2 kommer fra en sterk 4-3-seier i Dale fra sist helg.

Bremanger følte at de fikk dårlig betalt i bortemøtet med Vik mandag. 0-3-tapet skal revansjeres mandag og mulighetene er gode for det når Førde2 kommer på besøk. Førde-rekruttene ligger tredje sist på tabellen, men kan passere BIL med en seier på Bremanger stadion søndag.

Andre kamper: Årdal - Høyang (fredag) og Vik-Stryn (lørdag).

5. divisjon, menn

Tornado Bergen befestet sin posisjon på toppen av 5. divisjon avdeling 1 i Hordaland med 3-2-seieren over Askøy tirsdag. Lørdag er det duket for bortekamp mot 5. plasserte Solid.

Andre kamper: Askøy - Søfteland (fredag), Trio - Nordnes (lørdag), Follese - Fitjar (lørdag), Halsnøy - Lyngbø2 (søndag) og Fri - Stord2 (tirsdag).

6. divisjon, menn

Åheim/Stadlandet gjør et nytt forsøk på å sikre seg årets første poeng når de møter Moltustranda fredag. Moltustranda står med kun ett poeng på syv kamper før møtet mellom lagene på grasbana på Åheim.

3. divisjon, kvinner

Tabellnaboene Tornado Måløy og Stryn møtes på Måløy stadion i kveld. TMFK tapte sist 0-2 borte for Breimsbygda/Sandane, mens Stryn tapte 1-2 hjemme for Høyang samme dag.

Andre kamper: Sogndal - Sandane/Breimsbygda (fredag) og Høyang - Kaupanger2 (mandag)