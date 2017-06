Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Skavøypoll sikret seg tre viktige poeng i bunnen av Kretsligaen da Børge Yndestad ble matchvinner på overtid mot Dale sist helg. Lørdag får polljarane en tøffere utfordring når de møter Eid på bortebane. Eid gav fra seg 2-0-ledelsen mot Florø2 sist helg og fikk kun med seg ett poeng fra Florø.

Tornado Måløy holdt noenlunde følge i førsteomgangen mot Sogndal2 sist, men ble fullstendig rundspilt av de de hjemmesterke Sogndal-rekruttene etter pause. Lørdag skal 0-9-tapet revansjeres når Årdal kommer på besøk på Måløy stadion. Etter en litt famlende start på sesongen har årdølene vunnet sine tre siste kamper. Sist ble det 3-1-seier over Høyang.

Bremanger rotet bort en 3-0-ledelse mot Førde2 sist helg, men våknet i tide til å sikre seieren med to sene scoringer. Hjemme i Bremanger er laget ubeseiret (3-1-0) hvilket lover godt før Sogndal2 kommer på besøk. Sogndal-rekruttene er uten poengtap på hjemmebane i år (5-0-0), men har tapt alle sine tre bortekamper så langt.

Andre kamper: Dale – Vik (fredag), Stryn – Førde2 (søndag) og Høyang – Florø2 (mandag).

5. divisjon, menn

Etter at Selje hadde «Seljecup-fri» sist helg skal de igjen i aksjon denne helgen. Lørdag tar de turen til Leikanger hvor Syril venter. Selje ligger tredje sist på tabellen før helgens serierunde, men har spilt færre kamper enn flere av lagene foran på tabellen. Syril er nummer 3 på den samme tabellen og står med 4-0-1 på hjemmebane så langt i år.

Andre kamper: Jølster – Kaupanger (fredag) og Sandane – Stryn2 (fredag) .

I Hordaland gjorde Tornado Bergen unna sin kamp allerede torsdag kveld. Halsnøy ble slått 4-2 på hjemmebane i en kamp der ex-TMFK-trioen Vegard Holvik, Gisle Myhre og Martin Flåten scoret tre av målene. Stryningen Ole-Mathias Nygård scoret det siste. Seieren løftet Tornado Bergen til topps på tabellen før Trio spiller i kveld.

Andre kamper: Søfteland - Solid 0-1 (torsdag), Nordnes – Fitjar (fredag), Stord2 – Trio (fredag), Lyngbø2 – Fri (lørdag) og Follese – Askøy (lørdag).

6. divisjon, menn

Haugen avsluttet den siste serierunden av vårsesongen torsdag kveld med å slå Loen/Vikane 3-0 på bortebane. Bjørnar Sletbakk Rolland (2) og Michal Åsebø Berg scoret målene. Haugen tar dermed ferie som nummer to på tabellen - á poeng med serieleder Eid2.

På Sunnmøre har Åheim/Stadlandet tre kamper igjen av vårsesongen. Første utfordring er bortemøtet med Sæbø søndag der samarbeidslaget håper å bygge videre på 9-1-seieren over Moltustranda sist. Seieren var deres første poengfangst for sesongen.

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy avslutter i kveld det som har vært en variabel vårsesong for damelaget. Og utfordringen er formidabel i form av bortemøtet med Kaupanger2, som har vunnet samtlige syv kamper så langt i år. TMFK tapte sist 2-3 hjemme for Stryn etter et sent baklengsmål.

Andre kamper: Stryn – Sogndal (fredag)