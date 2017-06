Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Tornado Måløy holdt buret rent for første gang på over ett år sist helg da Årdal ble slått 2-0 på Måløy stadion. I kveld kommer nok et sognelag på besøk under Måløydagene. Høyang ligger sist på tabellen (1-1-8) og tapte sist 2-4 på hjemmebane for et sterkt Florø2-lag.

Bremanger kommer til lørdagens bortemøte med Årdal fra to strake hjemmeseiere. Sist ble det 2-0-seier over Sogndal2. Bremangers toppscorer Ntge Aruna Cone mangler til oppgjøret mellom lagene som begge står med 14 poeng før helgens serierunde.

Eid har tatt ti av tolv mulige poeng på de siste fire kampene og sist ble Skavøypoll ble slått 4-0 på Eid stadion. Lørdag venter Vik i Sogn og med eidarane formutvikling og etter at Vik omsider har begynt å tape poeng, har eidarane øynene på vikjenes andreplass på tabellen i Kretsligaen.

Skavøypoll har spillefri i Måløydagene-helgen og spiller først mandag når Florø2 kommer til Polljen. Kampen er Skavøypolls siste denne vårsesongen og skal Vågsøy-laget kunne ta ferie på en plassering som ikke innebærer nedrykk slik tingenes tilstand er per i dag (Både Førde og Fjøra ligger an til å rykke ned fra 3. divisjon), må de slå Florø-rekruttene mandag. Florø2 stilte som nevnt et sterkt lag i Høyanger sist. Florøs førstelag spiller borte mot Mjøndalen søndag.

Andre kamper: Sogndal2 - Stryn (mandag) og Førde2 - Dale (mandag)

5. divisjon, menn

Selje spiller sin siste hjemmekamp denne våren lørdag. Kaupanger er motstander på Selje idrettspark når seljeværingene gjør et forsøk på å slå tilbake etter tre strake tap. I likhet med Selje tapte Kaupanger for Syril i sin siste kamp. Sogningne er nummer tre på tabellen, mens Selje er tredje sist.

Tornado Bergen spiller den siste av sine kamper i det som har vært en oppløftende vårsesong søndag. Motstander på Espeland øst for Bergen er Fri. TBFK ligger på 3. plass, mens Fri er nummer 7 på tabellen før helgens serierunde.

Andre kamper: Halsnøy - Søfteland (lørdag) og Trio - Lyngbø2 (søndag)