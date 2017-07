Mener han har fått «dårlig betalt» i ny jobb

– Det har vært mye stang ut og sesongen så langt har vært utrolig frustrerende med tanke på at vi ikke får ballen i mål, sier Totland.

Førde avsluttet en svært skuffende vårsesong i den nye Norsk Tipping-ligaen (3. divisjon) forrige helg og ligger nest sist på tabellen før høstsesongen sparkes i gang om to uker.

– Det er på ingen måte slik at vi føler at vi ligger der vi bør ligge. Vi har gitt bort ekstremt mange poeng etter å ha vært det beste laget i kampene. Med uttelling foran mål som de andre lagene, hadde vi hatt tjue poeng i stedet for ti, mener Bjørn Totland.

Etter at Førde ledet 2. divisjon til sommerferien i 2013 har det stort sett gått én vei for førdianerne. 2013-sesongen endte til slutt med en 3. plass. De neste sesongene ble man henholdsvis nummer 5 og 10 på tabellen før man i fjor endte sist og rykket ned med klar margin. Med på nedturen var en rekke ikke-lokale spillere, og Førde-ledelsen ga derfor Bjørn Totland jobben med å bygge opp et nytt lag bestående av lokale gutter.

– Dette er et riktig steg i min trenerkarriere. Førde er en av Norges største klubber med tanke på antall spillere, og klubben har et ønske om å utvikle lokale spillere, sa Totland da han ble ansatt før jul i fjor.

Generasjonsskifte

Et drøyt halvår senere er det gjort store endringer i spillerstallen.

– Nærmere 15 spillere forsvant fra Førde i fjor. Nå har vi én svenske i troppen, mens resten av spillerne er fra Sogn og Fjordane. Av dem er to fra Sogn, én fra Nordfjord og resten fra Sunnfjord. Rundt ti spillere ble flytta opp fra andrelaget til A-laget før årets sesong og flere guttespillere er i A-lagsstallen, forklarer Bjørn Totland.

Han opplever at styret deler hans forståelse av situasjonen og føler ikke at hans jobb som A-lagstrener står i fare selv om laget ligger på nedrykksplass til ferien.

– Nei, styret støtter meg fullt ut. Det er klart at det er uheldig at vi har hatt de resultatene vi har har hatt, og vi har gjort grep og styrket trenerapparatet. Knut Erik Folland (tidligere Førde-trener, journ.anm.) er med og bidrar rundt laget nå, Han har også vært med på benken i én kamp.

Førde har åtte poeng opp til Stord på trygg grunn i avdelingen og Bjørn Totland ser optimistisk på mulighetene til å unngå nedrykket han mener ville vært uheldig for klubben.

– Alle kampene vi spiller er jevne, og vi kan plutselig vinne tre kamper på rad. Kvaliteten i spillergruppen er der, slår han fast.

Glad for Florø-opptur

Samtidig som at Førde kjemper i motvind har rivalene i Florø vinden i ryggen. Mens førdianerne kjemper mot nedrykk til 4. divisjon, er Florø i ferd med å melde seg på i kampen om opprykk til Eliteserien. Det gleder Bjørn Totland, selv om han erkjenner at ikke alle førdianere deler den gleden.

– Jeg tenker at når Florø er så gode som de er nå, så vil det tiltrekke seg flere gode spillere til området. Bare se på Møre og Romsdal som nå har tre eliteserielag. Folk blir dratt mot de gode miljøene.

Totland understreker at en av grunnene til at han sa ja til Førde var at han opplever potensialet i klubben som stort.

– Om man ser på anleggene, spillertilgangen, høyskolen og interessen på sponsorsiden, så er Førde en klubb, som med riktig treningskultur, har mulighet til å gjøre det like bra som Florø.

I tillegg til å være A-lagstrener er Totland spillerutvikler i Førde. Han er innom klubbens aldersbestemte lag, følger opp kretslagsspillerne og bidrar også i andre deler av klubben som blant annet i et ferskt tilbud med fotballfritidsordning.

– Her i Førde handler det nå om å bygge opp en treningskultur slik at spillerne som er 14–16 år trener så godt at de blir gode 3. divisjonsspillere når de er 17–18 år. Uansett hva som skjer med A-laget i år så gror det godt her, avslutter Totland.