Ferien er over

Kretsligaen, menn

Bremanger gjennomførte en svært solid vårsesong, men venter fremdeles på sesongens første borteseier (0-14). Mulighetene for bortetriumf er absolutt til stede i kveld når Bremanger møter tabelljumbo Høyang på Sletta i industribygda. Bremanger berget ett poeng mot slutten av våravslutningen mot Tornado Måløy, men fikk Eirik Rylandsholm utvist like etter broren Tores utlikning. Han må derfor sone karantene i Sogn. Høyangs siste kamp var 0-2-tapet borte for Tornado Måløy 23. juni.

Skavøypoll har trent hardt i fotballferien for å være i best mulig stand til å klatre over nedrykksstreken denne høsten. Skavøypoll avsluttet sesongen med 1-3-tap hjemme for et sterkt Florø2-lag, og skal åpne høstsesongen med tre strake hjemmekamper. Første oppgave venter i kveld når overraskelseslaget Vik kommer til Polljen. Sogningene tok ferie på andreplass på tabellen, men hadde en negativ formutvikling på vei inn i fotballferien. Etter å ha åpnet med syv strake seiere ble det 0-2-2 på de fire siste kampene i vår.

Tornado Måløy hadde en sterk avslutning på vårsesongen (2-1-0) og tok ferie på 8. plass på tabellen. Lørdag reiser Vågsøy-laget til Stryn, og de færreste levner TMFK håp om å reise tilbake til kysten med poeng. For det første har Tornado Måløy en begredelig statistikk på sine turer til Stryn, og for det andre er ubeseiret på hjemmebane i serien i år (3-1-0). TMFK hentet denne uken Førde2-spilleren Kristoffer Angedal, og midtbanespilleren kan få sin debut i den blå trøya mot Stryn i morgen. På Stryn stadion spiller derimot ikke Sveinung Frantzen som ble utvist mot Bremanger sist.

Eid spiller først mandag kveld når Sogndals rekruttlag kommer til Nordfjordeid. Etter en ujevn innledning på sesongen fikk Eid etter hvert sving på sakene i vår. Laget avsluttet vårsesongen med seks kamper på rad uten tap (4-2-0) og slo Førde2 7-3 i sin siste kamp før ferien. Sogndal2 er uten poengtap på hjemmebane så langt i år (6-0-0), men historien på bortebane er en helt annen (1-0-4).

Andre kamper: Dale – Årdal (fredag) og Førde2-Florø2 (mandag).

5. divisjon, menn

Selje ligger på 11. plass i den fylkesdekkende 5. divisjonsavdelingen før de sparker i gang høstsesongen søndag. Den andre halvdelen av sesongen åpnes med bortekamp mot Fjøra2/Sogndal3. Det omvendte oppgjøret mellom lagene endte med 4-0-seier til Selje.

A ndre kamper: Gaular – Stryn2 (søndag), Bjørn – Jølster (mandag), Sandane – Syril (mandag) og Balestrand – Kaupanger (onsdag).