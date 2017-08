Kupen forlenga med Florø

Det har vore mykje merksemd rundt Endre Kupen dei siste vekene, og ikkje utan grunn. Med 9 mål på 10 kampar er han den desidert mest effektive spissen i OBOS-ligaen.

No har Kupen skrive under ei kontrakt som bind han til Florø ut sesongen 2021, og klubben håpar at det no vert meir ro rundt storskåraren frå Venøy i Selje.

- Han er ein verdifull spelar for oss både på og utanfor bana, den naturlege leiaren er god å ha for miljøet i laget, og byen treng ei superstjerne, skriv Florø fotball på sine sider.

Hovudpersonen sjølv fortel at han er storfornøgd med forlenginga.

- Ting er veldig bra i Florø om dagen. Det er ein bra gjeng og det ser bra ut framover, seier han då Fjordenes Tidende ringer.

Florø kjempar no om kvalikplass og opprykk til Eliteserien.

- Det hadde vore kjekt å rykke opp med Florø i år igjen, seier Kupen optimistisk.

Han fortel at han og klubben har snakka om ein forlengelse ei stund.

- Ja, vi har snakka om det tidlegare, men det skjedde først no, seier han og legg til at det slett ikkje var ei hard avgjerdsle å ta.

- Mulighetene mine til å gå til ein større klubb er akkurat dei samme no som før. Dersom det rette tilbodet kjem, og det kjennast rett for både meg og klubben så let klubben meg gå, avsluttar han.