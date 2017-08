Dette skjer i helgen

Kretsligaen

Tornado Måløy tyvstartet den trettende serierunden i Kretsligaen da de slo Dale 4-2 på Måløy stadion lørdag.

I kveld tarden lange turen til Sogn for møtet med Årdal som innehar plassen foran Eid (6. plass) på tabellen. Eid fikk en brutal åpning på høsten da et sterkt Sogndal2 lag feide eidarane av banen mandag. 1-9-tapet på hjemmebane skal i kveld revansjeres. Årdal slo forøvrig Dale 1-0 i Fjaler i sin første kamp etter ferien.innledet høstsesongen med et skuffende 2-3-tap borte for tabelljumbo Høyang sist helg. I morgen kommer serieleder Stryn på besøk til Bremanger hvor hjemmelaget har til gode å tape en kamp i år (4-2-0). Stryn slet seg til en 1-0-seier over Tornado Måløy sist helg og har nok lært å ikke undervurdere Bremanger etter oppgjøret mellom lagene i vår. Da ledet BIL 2-0 i Stryn før vertene snudde kampen til 3-2-seier mot slutten av oppgjøret.har spillefri under Elvis-helgen i Vågsøy og spiller først mandag. Da kommer Førde2 på besøk på Skavøypoll stadion. Førde-rekruttene fikk bank 0-7 av et toppet Florø2-lag i kystbyen mandag og ligger nest sist på tabellen før helgens kamper. Skavøypoll herjet med Vik før pause sist, men 5-0-ledelsen til pause ble etterfulgt av et «1-4-tap» etter pause. De tre poengene var imidlertid det viktigste for Skavøypoll som med 6-4-seieren passerte nevnte Førde2 i bunnen av tabellen.

Ander kamper: Vik - Høyang (fredag) og Sogndal2 - Florø2 (mandag)

5. divisjon

reiste til Sogndal med kun elleve spillere sist helg og tapte til slutt 0-4 for Fjøra2/Sogndal3 i sin første kamp etter sommerferien. Trener Marko Tanasic venter å ha flere å velge mellom når han plukker ut laget til morgendagens hjemmekamp mot Bjørn. Bjørn ligger a poeng med Selje på tabellen og oppgjøret er således viktig for et Selje-lag som håper å unngå å havne i nedrykksstriden i 5. divisjon denne høsten.

Andre kamper: Jølster - Gaular 5-2 (torsdag), Kaupanger - Sandane (fredag) og Syril - Fjøra2/Sogndal3 (tirsdag).

I Hordaland er fotballferien over for Tornado Bergen som håper å følge opp det som var en oppløftende vårsesong for de utflyttede nordfjordingene.

Søndag tar TBFK imot serieleder Trio hjemme på Nygårdsmyren idrettsplass i Laksevåg. Med seier der overtar Tornado Bergen tabelltoppen i divisjonen.

Andre kamper: Follese - Halsnøy (lørdag), Nordnes - Askøy (Søndag), Lyngbø2 - Stord2 (søndag) og Søfteland - Fri (søndag).

6. divisjon, menn

På grunn av Flatraksfestivalen denne helgen tyvstarter Flatraket/Selje2 og Haugen den første serierunden i høst i 6. divisjon avdeling 3. Lagene ligger på henholdsvis 5. og 2. plass etter vårsesongen.

Andre kamper: Svelgen - Hornindal (tirsdag), Oppstryn - Tornado Måløy2 (tirsdag) og Loen/Vikane - Eid2 (tirsdag).

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy sitt damelag spiller søndag sin første kamp etter ferien når de møter Førde2 på bortebane. Førdianerne er de eneste TMFK har slått denne sesongen (4-0 i serieåpningen). Riktignok ble Sogndal2 slått 4-3, men kampen ble strøket etter at Sogndal2 trakk seg fra serien. Tornado Måløys andre trepoenger i vår kom etter at Studentspretten ikke møtte til oppgjøret i Måløy. Før helgens høståpning ligger Vågsøy-laget på 7. plass i avdelingen som består av ni lag.

Andre kamper: Høyang - Kaupanger2 (mandag)