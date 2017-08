Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Skavøypoll fikk det som ventet tøft mot et knallsterkt Sogndal2-lag mandag. 0-10 ble det til slutt i oppgjøret hvor Tor-Erik Tvendeseter Kupen ble utvist etter kampslutt. Skavøypoll-angriperen spiller derfor ikke når de møter Årdal på bortebane lørdag. Årdal tapte sist helg 1-5 for et sterkt Florø2 lag etter å ha åpnet høstsesongen med seiere over Dale (b) og Eid (h).

Bremanger har hatt en tung åpning på høstsesongen og står med tre strake tap etter ferien. De to siste kampene har endt 0-6 og sist helg ble det stortap for bunnlaget Dale. Lørdag kommer Eid på besøk på Bremanger stadion. Eid leverte sin beste prestasjon for året da de slo Tornado Måløy 4-0 på Eid idrettspark sist serierunde.

Tornado Måløy var flere hakk svakere enn Eid sist, men hjemme på Måløy stadion er Vågsøy-laget langt sterkere. I morgen jakter de sin femte strake hjemmeseier når Florø2 kommer på besøk. Florøs førstelag har spillefri denne helgen og det er knyttet stor spenning til hvilke A-lagsspillere fra den fremadstormende sunnfjordsklubben som tar turen nordover.

Andre kamper: Stryn - Dale (lørdag), Høyang - Førde2 (søndag) og Sogndal2 - Vik (mandag).

5. divisjon, menn

Selje står med to strake seiere i 5. divisjon og har fått en komfortabel luke ned til nedrykksstriden. Sist ble det 3-1-seier borte mot Gaular, men søndag venter en langt tøffere oppgave når serieleder Studentspretten fra Sogndal tar turen ut til kysten. Det motsatte oppgjøret i vår endte med 4-2-seier til Studentspretten.

Andre kamper: Kaupanger - Bjørn (fredag), Balestrand - Stryn2 (søndag), Syril - Gaular (søndag) og Sandane - Fjøra2/Sogndal3 (mandag).

Tornado Bergen hadde få problemer med å slå Stord2 (5-1) på hjemmebane sist helg og ligger på 3. plass på tabellen før helgens serierunde. Søndag skal TBFK ut i et lokaloppgjør mot Lyngbø2 når de tar turen til Lyngbø idrettsplass i Laksevåg. Rekruttlaget er nest sist på tabellen.

Andre kamper: Follese - Trio (fredag), Stord2 - Søfteland (fredag), Solid - Nordnes (lørdag), Halsnøy - Askøy (lørdag) og Fri - Fitjar (søndag).

3. divisjon, kvinner

Etter at Førde2 trakk laget sist helg skal Tornado Måløy endelig i aksjon igjen denne helgen. Balestrand venter på Måløy stadion i lagets første kamp etter ferien søndag. Sogningene ligger på 5. plass på tabellen før helgens kamper. TMFK er nummer syv.

Andre kamper: Kaupanger2 - Stryn (søndag) og Studentspretten - Høyang (mandag).