Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Bremanger står fremdeles uten poengfangst på sine fem første kamper i høst og 0-7-tapet for Florø2 sist gjorde at laget falt til den utsatte 10. plassen på tabellen. Lørdag tar BIL imot Skavøypoll til et svært viktig oppgjør i bunnen av Kretsligaen. Med seier vil Bremanger, som mangler flere sentrale spillere til oppgjøret, bytte plass med Skavøypoll på tabellen.

Skavøypoll vant til slutt komfortabelt 2-0 i lokaloppgjøret mot Tornado Måløy sist helg og er nå på trygg grunn i avdelingen. Morgendagens oppgjør er det første av tre bortekamper på rappen for Vågsøy-laget.

Tornado Måløy klarte alle å spille seg gjennom et defensivt solid Skavøypoll-lag sist helg og tapte fortjent 0-2. Blåtrøyene har nå tre strake tap og det samme har lørdagens motstander Vik som har falt som en stein på tabellen etter den imponerende innledningen på sesongen. Vikjene tok 21 poeng på de første syv kampene, men har kun tatt fem poeng på de neste ni og bør være en passende utfordring for et TMFK-lag som riktignok må klare seg uten suspenderte Marius Stavenæs Refvik, Benjamin Frantzen og Kristoffer Angedal.

Eid har etter tre strake seiere havnet litt i "ingenmannsland" på tabellen. Sist brøt eidarane tapsrekken på 14 kamper mot Stryn i en sterk 3-2-seire på Eid stadion. Siden da har sentrale Vebjørn Høynes meldt overgang til Fyllingsdalen. I morgen møter laget Dale på Dingemoen stadion der Fjaler-laget slo Høyang 5-2 for en uke siden.

Andre kamper: Årdal - Førde2 (søndag), Stryn-Florø2 (mandag) og Høyang-Sogndal2 (mandag)

5. divisjon, menn

Etter to strake seiere ble det et knepent 0-1-tap for Selje mot serieleder Studentspretten sist helg. I en tett 5. divisjonsavdeling bestående av elleve lag er Selje nummer seks på tabellen, men har kun tre poeng ned til Stryn2 på 10. plass - en posisjon som trolig vil bety nedrykk ved sesongslutt. I morgen møter Selje nettopp Stryn-rekruttene på hjemmebane.

Andre kamper: Sandane - Gaular (søndag), Kaupanger - Studentspretten (søndag), Balestrand - Jølster (søndag) og Fjøra2/Sogndal3 - Bjørn (tirsdag).

Etter at laget hadde spillefri sist helg skal Tornado Bergen møte Søfteland på hjemmebane i morgen. Lagene ligger som henholdsvis nummer tre og fire på tabellen før helgens kamper.

Andre kamper: Stord2 - Fitjar (fredag), Fri - Solid (lørdag), Trio - Askøy (lørdag), Nordnes - Halsnøy (søndag) og Lyngbø2 - Follese (søndag).

6. divisjon, menn

Et Tornado Måløy2-lag som har tapt seks strake kamper møter Loen/Vikane på bortebane søndag. Laget fra Indre Nordfjord ligger på bunnen av tabellen, men med et nytt tap overtap TMFK2 den posisjonen.

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy leverte en oppløftende prestasjon sist helg da de med et svært ungt mannskap holdt topplaget Høyang til 2-2 på Skavøypoll stadion. TMFK har med det åpnet høstsesongen med to uavgjorte kamper, og jakter sin første seier når de møter Studentspretten på bortebane søndag. Sogndal-laget står med ett fattig poeng så langt i år.

Andre kamper: Høyang - Sogndal (fredag) og Balestrand - Sandane/Breimsbygda (fredag)