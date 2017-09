Dramatisk avslutning på lokaloppgjør

Sondre Myre Silden sendte Skavøypoll i ledelsen et kvarter ut i lørdagens lokaloppgjør i Kretsligaen. Bremanger-keeper Øyvind Langeland ga retur på Tor-Erik Tvendeseter Kupens frispark og Myre Silden utnyttet feilen.

Scoringen ble omgangens eneste etter at Ntege Aruna Cone misbrukte et straffespark for Bremanger ti minutter før pause.