Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Nedrykksdramaet fortsetter i Kretsligaen denne helgen og Skavøypoll er det første lokale laget som skal i aksjon. De tar i kveld turen til festivalstemte Stryn for møtet med laget som, etter å ha ledet Kretsligaen stort sett hele sesongen, fallt til andreplass på tabellen sist helg.

Skavøypoll ledet 2-0 i Bremanger sist, men mistet to viktige poeng da Bremanger utliknet like før slutt. Rune Solvang fikk seg en smelli oppgjøret og er ventet å starte på benken i Stryn, mens Espen Sandal er tilbake i troppen.

Lørdag tar Bremanger imot bortesvake Vik hjemme på Hauge i det som vertenes trenerteam for noen uker siden pekte ut som en nøkkelkamp i nedryksstriden. Vik tapte sist 1-5 på Måløy stadion og står med seks strake bortetap.

Eid har ikke allverden å spille for i sesonginnspurten. De har for lengst sikret ny kontrakt i Kretsligaen, mens Sogndal2 og Stryn virker for sterke til at gultrøyene kan melde seg på i kampen om opprykk. Lørdag er Eid storfavoritter når tabelljumbo Høyang kommer på besøk på Nordfjordeid. Eid kommer fra en 1-0-seier i Dale, mens Høyang tapte (kun) 1-2 hjemme for Sogndal2 mandag.

Tornado Måløy spiller først mandag når de møter Førde2 på bortebane. TMFK vant komfortabelt 5-1 over Vik sist helg og har fire poeng avstand til nedrykkstreken før helgens kamper. Mandag får de både Marius Stavenæs Refvik, Kristoffer Angedal og Benjamin Frantzen tilbake fra karantene og bør ha håp om poeng i møtet med laget som sist tapte 0-4 i Årdal.

Andre kamper: Florø2 - Dale (mandag) og Sogndal2 - Årdal (mandag)

5. divisjon, menn

Selje kastet bort en tremålsledelse mot Stryn2 sist helg og måtte nøye seg med ett poeng på Selje idrettspark. Det betyr at laget har kun tre poeng avstand ned til 9. plassen som vil innebære nedrykk om både Fjøra og Førde rykker ned fra 3. divisjon. Lørdag skal Selje møte Jølster på bortebane. Jølster har tre strake tap i 5. divisjon - sist ble det 1-4 borte mot Studentspretten.

Andre kamper: Stryn2 - Syril (lørdag), Gaular - Fjøra2/Sogndal3 (søndag), Bjørn - Balestrand (søndag) og Studentspretten - Sandane (mandag)

Tornado Bergen tapte 0-4 hjemme for Søfteland sist helg og har med det mistet kontaktet (6 poeng) med topplagene Trio og Solid i kampen om opprykk til 4. divisjon. I kveld drar bergenserne ut til Askøy for møtet med Follese.

Andre kamper: Solid - Trio (fredag), Søfteland - Nordnes (lørdag), Halsnøy - Fri (lørdag) og Fitjar - Lyngbø2 (lørdag).

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy var langt nede etter at Studentspretten snudde 1-2 til 3-2-seier i løpet av kampens siste ti minutter sist helg. Søndag venter en ny tur til fruktbygda for TMFK som da møter tabelltreer Sogndal. Sogndal tapte forøvrig 2-3 for Høyang sist.

Andre kamper: Stryn - Balestrand (fredag) og Sandane/Breimsbygda - Høyang (fredag)