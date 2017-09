Klarte ikkje å halde unna for presset

Etter at dommaren blåste av kampen kunne stryningane gå av bana med ein komfortabel 5-2 siger.

Det var også heimelaget som kom best i gang. Etter to spelte minutt på Stryn stadion sørgja Vegard Hopland for at oktoberfesten starta tidleg. Hopland var aleine med keeper og sette ballen sikkert i mål.

Men Polljen ville gi Stryn kamp. Seks minutt etter første scoring utlikna Espen Sandal med ei flott scoring. Sandal slapp lett til utanfor 16-meteren og banka ballen i Stryn-keeperen sitt venstre hjørne.

Polljen kom meir inn i kampen etter utlikninga, og etter 23 spelte minutt sørgja Børge Yndestad for at vågsøyæringane gjekk opp i leiinga mot tabelltoaren. Målet kom etter eit stolpeskot som gjekk i ryggen til heimelaget sin keeper. Ballen spratt ned på streken og der stod Yndestad heilt aleine.

Før dommaren blåste av første omgang var det sjansar til begge lag, men ingen fekk utteljing.

15 minutt ut i andre omgang kom heimescoring nummer to. Jon Terje Tjellaug noterte seg nettkjenninga etter ei pasning frå toppscoraren Mads Wie.

Fem minutt seinare var det Wie sjølv som sette ballen i gjestane sitt mål. Same mann sørga for 4-2 etter 77 speleminutt.

Det var også Wie som fastsette sluttresultatet 5-2.