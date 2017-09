Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Skavøypoll holdt lenge stand mot topplaget Stryn sist helg, men måtte til slutt gi tapt 2-5 i Nordfjord-oppgjøret. I morgen står en ny bortetur på programmet for Vågsøy-laget som kjemper om fornyet kontrakt i Kretsligaen. Da møter de Dale som innehar tabellplasseringen bak Skavøypoll. Med seier på Dingemoen stadion, hvor Skavøypoll har 1-2-0 på sine siste tre kamper, tar rødtrøyene et langt steg mot spill i Kretsligaen neste sesong. Dale har to strake tap i bagasjen og fikk bank 10-2 mot Florø2 sist.

Bremanger vant den viktige hjemmekampen mot Vik sist helg og 5-1-seieren var lagets første trepoenger etter ferien. Søndag møter de Førde2 på bortebane i et rent bunnoppgjør. Førdianerne ledet 3-0 mot Tornado Måløy mandag, men kollapset mot slutten og tapte 3-5.

Tornado Måløy spiller sin andre mandagskamp på rappen når de møter Sogndal2 på hjemmebane denne serierunden. Oppgaven er formidabel for etter at Sogndal Fotball i sommer bestemte seg for at de vil ha Sogndal2 opp ett trinn i divisjonssystemet har de vunnet samtlige kamper. 49-4 er målforskjellen på syv kampene laget har spilt i høst. Tornado Måløy tok et langt steg mot fornyet kontrakt mandag da de snudde 0-3 til 5-3-seier i Førde.

Eid skuffet stort med kun 1-1 hjemme mot tabelljumbo Høyang sist helg. Laget har lite å spille for i sesonginnspurten, men en topp 3-plassering er fremdeles innen rekkevidde. Da bør imidlertid tabelltreer Florø2 slås mandag. Florø-rekruttene feide Dale av banen (10-2) mandag etter syv scoringer av eidaren Torbjørn Aabrekk. Om han blir med tilbake til Nordfjordeid på mandag kan det bli hektisk for Eid-trener Dan Jøran Hafsås sine utvalgte.

Andre kamper: Høyang - Årdal (fredag) og Stryn - Vik (lørdag)

5. divisjon, menn

Ett poeng på de tre siste kampene har for alvor sendt Selje ned i nedrykksgjørma i 5. divisjon. Med Førde på trygg grunn i 3. divisjon ligger det an til at to lag rykker ned fra 5. divisjon denne sesongen. I så fall har Selje tre poeng ned til Bjørn på nedrykksplass, samt én kamp til gode. Søndag møter seljeværingene Balestrand på bortebane og med seier passerer de sogningene på tabellen. Balestrand går til oppgjøret med to strake 3-1-seiere over Jølster og Bjørn.

Andre kamper: Bjørn - Gaular (søndag), Kaupanger - Stryn2 (søndag), Syril - Jølster (mandag) og Fjøra2/Sogndal3 - Studentspretten (tirsdag).

Tornado Bergen har spillefri denne helgen og får ta del i sykkelfesten mellom de syv fjell. Tirsdag skal TBFK igjen i aksjon når de møter Fitjar på hjemmebane. Sist ble det 3-3 borte mot Follese for Tornado Bergen etter scoringer av de tidligere Tornado Måløy-spillerne Joachim Raknes Forthun (2) og Martin Flåten.

Andre kamper: Stord2 - Solid (fredag), Trio - Halsnøy (lørdag) og Søfteland - Follese (mandag).

6. divisjon, menn

Åheim/Stadlandet fikk nok et slag i trynet i 0-4-tapet borte for Hasundgot onsdag. Søndag kan det imidlertid være duket for årets andre seier for samarbeidslaget når de møter tabelljumbo Moltustranda på bortebane. Sist lagene møttes på Åheim vant Åheim/Stadlandet hele 9-1.

Andre kamper: Vartdal - Hasundgot (lørdag)

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy sitt damelag er det første lokale laget som skal i aksjon denne helgen. I kveld tar de imot Sandane/Breimsbygda på Måløy stadion til flomlyskamp. TMFK åpnet høstsesongen med to uavgjorte kamper mot Balestrand og Høyang, men har etter det tapt to bortekamper i Sogndal. Sandane/Breimsbygda kommer fra en 4-3-seier mot Høyang og ligger på plassen foran 7. plasserte TMFK før helgens serierunde.

Andre kamper: Studentspretten - Sogndal (fredag), Høyang - Stryn (søndag) og Balestrand - Kaupanger2 (mandag).