Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Nå drar det seg virkelig til i nedrykksstriden i Kretsligaen og lørdag er Tornado Måløy det første av de lokale lagene som skal i aksjon. De møter hjemmesterke Årdal (7-0-2) på i Øvre Årdal. Tornado Måløy fikk bank av serieleder Sogndal2 mandag (0-7), men bør ha langt bedre sjanser til poeng i morgen selv om man må tilbake til 2010 for å finne forrige TMFK-seier i Årdal.

En time etter avspark i Årdal tar Skavøypoll imot Eid hjemme i Polljen. Skavøypoll ligger på den utsatte 10.-plassen etter 2-7-tapet for Dale sist helg. Skal rødtrøyene unngå å være avhengig av at Førde eller Fjøra beholder plassen i 3. divisjon for ikke å rykke ned må de klatre minst én plassering på tabellen. Det vil de gjøre med seier over Eid i morgen. Eid hentet opp Florø2 sin 3-0-ledelse mandag, men tapte til slutt med klare sifre (8-4).

Bremanger spiller først mandag og de færreste levner BIL håp om poeng når de møter Sogndal2 på bortebane. Sogndal-rekruttene har åtte strake seiere i høst og 56-4 i målforskjell før møtet med Bremanger. Bremanger kjemper for fornyet kontrakt og jubelen var derfor stor da Håvard Mjølkeråen berget ett poeng mot nedrykksrival Førde2 søndag med sin overtidsscoring.

Andre kamper: Vik - Dale (fredag), Førde2 - Stryn (lørdag) og Florø2 - Høyang (mandag)

5. divisjon, menn

Selje er à poeng med Bjørn på nedrykksplass når seljeværingene har tre kamper igjen av sesongen. Den første av kampene spilles lørdag når Selje tar imot Syril hjemme på idrettsparken. Syril står med tre strake tap før lørdagens oppgjør, mens Selje ikke har vunnet siden 3-1-seieren i Gaular 19. august.

Andre kamper: Stryn2 - Sandane (fredag), Kaupanger - Jølster (fredag), Gaular - Balestrand (fredag) og Studentspretten - Bjørn (mandag)

Tornado Bergen slo Fitjar 2-0 i midtuken etter scoringer av Gisle Myhre og Joachim Raknes Forthun, og befestet med det sin tredjeplass på tabellen i 5. divisjon avdeling 2 i Hordaland. TBFK har fem poeng opp til Solid på den andre opprykksplassen og vil forsøke å redusere den avstanden når de møter Askøy på bortebane i kveld.

Andre kamper: Fri - Trio (fredag), Fitjar - Søfteland (lørdag), Solid - Lyngbø2 (lørdag), Halsnøy - Stord2 (lørdag) og Follese - Nordnes (lørdag)