Slo Eid og sikret trolig plassen

Skavøypoll er på trygg grunn i Kretsligaen etter 4-2-seieren i Polljen i ettermiddag. Espen Sandal, Tor-Erik Tvendeseter Kupen sørget for 3-0-ledelse til pause, men to scoringer av Joakim Vedvik og Simen Lefdal sørget for ny spenning i kampen etter pause. Skavøypoll lot seg imidlertid ikke stresse og Tvendeseter Kupens andre mål for dagen fastsette sluttresultatet til 4-2.

I Øvre Årdal snudde Årdal 0-1 mot Tornado Måløy til 2-1-seier i ettermiddag. Chris-André Nore scoret ga TMFK ledelsen.

Les mer om kampene på fjt.no PLUSS mandag morgen og i vår papiravis tirsdag.