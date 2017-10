Trener i tenkeboksen (+)

Etter to sesonger som trener for damelaget er Løken i tenkeboksen på hvorvidt det blir en tredje sesong.

– Det vet jeg ikke ennå.

– Hva avhenger det av?

– Først og fremst må jeg høre hva spillerne og den sportslige ledelsen i klubben mener. I tillegg tar dette mye tid og ettersom sesongen gjerne ikke har gått helt slik vi håpet så er det vel naturlig at en er litt lei akkurat nå, sier treneren.

Han understreker at han fremdeles synes det er spennende å jobbe med damelaget til Vågsøy-klubben.

– Samtidig ser man at forutsetningene forandrer seg fra år til år ettersom gjennomsnittsalderen i laget går gradvis nedover, sier Løken.

Sist torsdag ble det 0-4-tap i Stryn i årets siste bortekamp for TMFK-damene.

– Stryn var ganske mye bedre enn oss i starten av kampen og fikk et tidlig mål. Den siste halvtimen av den første omgangen var jevnspilt, men da de scoret 2–0 like før pause ante jeg at det kunne bli vanskelig å få med seg poeng.

Løken forteller om en jevnspilt og sjansefattig andre omgang der to Stryn-scoringer i løpet av det siste kvarteret fastsatte sluttresultatet til 4–0.

KAMPFAKTA

3. divisjon, kvinner

Stryn–Tornado Måløy 4–0 (2–0)

Mål: 1–0 (7) Rebekka Gjertsen, 2–0 (44) Ragnhild Seljeset, 3–0 (79) Karoline Nordheim Otterdal, 4–0 (86) Nordheim Otterdal

Dommer: Magnus Ødven Grytting, Sandane

Gult kort: ingen

Tornado Måløy: T.-L. Hjertenes, F. Nordpoll, R. Televik Blaalid, S. Myhre Refvik, H. Sætren, H. G. Gudmundsdottir, S. Nilsen, E. Volle, K. Trollebø, I. Navelsaker Røed, T. Kassen Sæten

Innbyttere: M. C. Jørgensen, A. K. Røsok Kvalheim, T. Televik, V. Farstad Johansen, I. Apneseth, C. Eriksen Vedvik