Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Denne helgen spilles den nest siste serierunden i Kretsligaen og tre lokale lag kan ennå ikke følge seg trygge på at de unngår nedrykk.

Tornado Måløy ligger best an av disse tre lagene og kan med en god sesongavslutning faktisk ende på øvre halvdel av tabellen. Da bør de slå tabelljumbo Høyang på bortebane lørdag. Det kan bli enklere sagt enn gjort for Høyang var mandag kun minutter fra å slå et sterkt Florø2-lag på bortebane. Overtidsscoringen til Florø2 gjorde at oppgjøret endte 1-1. Tornado Måløy ledet 1-0 i Årdal, men vertene snudde kampen og tok sin åttende hjemmeseier for sesongen.

Skavøypoll tok et langt steg mot fornyet kontrakt da de slo Eid 4-2 sist helg. Mandag får Polljen en knalltøff oppgave når de møter Florø2 på bortebane. Florø2 hadde seks strake seiere før 1-1-kampen mo Høyang sist. Florøs førstelag har landslagspause denne helgen og sist de hadde det ble Tornado Måløy slått 5-3 av et sterkt Florø2-lag i Måløy. Polljen må klare seg uten Sondre Myre Silden som ble utvist mot Eid.

Bremanger innehar for øyeblikket den utsatte 10. plassen som innebærer nedrykk om Førde skulle kollapse i innspurten i 3. divisjon og rykke ned. Uten poeng i de to siste kampene står BIL også i fare for å bli innhentet av Førde2 noe som etter all sannsynlighet vil innebære nedrykk. Bremanger trenger derfor trolig ett poeng fra kampene mot Årdal (h) og Tornado Måløy (b) for å være trygge. I dagens utgave av Fjordenes Tidende uttaler Bremanger-trener Morten Ferstad at han helst ser at de tar det poenget mot Årdal lørdag, for å slippe å reise til Måløy i sesongavslutningen med kniven på strupen.

Eid har lite å spille for i sesonginnspurten. 2-4-tapet for Skavøypoll sist innebærer at laget etter all sannsynlighet blir nummer fem i Kretsligaen. I årets siste hjemmekamp lørdag kommer Vik på besøk. Sogningene er i elendig form (0-0-7) og kun den knallsterke starten på sesongen (7-0-0) gjør at de ikke er en klar nedrykkskandidat.

Andre kamper: Stryn - Sogndal2 (lørdag) og Dale - Førde2 (søndag),

Kretsliga-tabellen:

6. Vik 26 p.

7. Dale 23 p.

8. Tornado Måløy 23 p.

9. Skavøypoll 21 p.

10. Bremanger 20 p.

---------------------------*

11. Førde2 15 p.

12. Høyang 10 p.

* For øyeblikket ligger Fjøra an til å rykke ned fra 3. divisjon. Da vil to lag rykke ned fra Kretsligaen.

5. divisjon, menn

Etter noen skuffende resultater slo Selje tilbake med 5-1-seier over Syril sist helg. Laget sikret med det i praksis plassen i 5. divisjon neste sesong og kan lørdag reise til Kaupanger for møtet med de opprykksklare sogningene uten press.

Andre kamper: Sandane - Jølster (fredag), Gaular - Studentspretten (søndag) og Fjøra2/Sogndal3 - Stryn2 (søndag)