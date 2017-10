Dette skjer i helgens sesongfinale

Kretsligaen, menn

En lang sesong i lokalfotballen er ved veis ende denne helgen og i Kretsligaen kan tre lokale lag fremdeles ikke føle seg helt trygge på at de ikke rykker ned.

Tornado Måløy må unngå et nimålstap mot Bremanger lørdag for å være helt sikre på å stå i divisjonen. Blåtrøyene skuffet stort sist helg da de tapte 0-3 i Høyanger og misbrukte med det muligheten til å kapre en plass på den øvre halvdelen av tabellen. Bremanger innehar 10.-plassen før sesongavslutningen på Måløy stadion. Det betyr at de er avhengige av at Førde sikrer plassen i 3. divisjon, noe de kan gjøre med seier over Fjøra i morgen. Bremanger fikk bank 1-8 hjemme for Årdal sist og håper å avslutte sesongen på en helt annen måte i morgendagens lokaloppgjør.

Skavøypoll har muligheten til å passere TMFK på tabellen med seier over Høyang i morgen. Før kampen på Skavøypoll stadion er rødtrøyene to poeng bak naboen og med en mye svakere målforskjell er SIL avhengig av at Tornado Måløy taper for Bremanger. Laget får tilbake flere sentrale spillere som sto over 1-4-tapet for Florø2 mandag.

Eid blir nummer fem i Kretsligaen i år og avslutter sesongen med bortekamp mot Førde2. Sist ble det en 2-0-seier over Vik for Eid, mens Førde2 rykket ned med tap 3-7 i Dale.

Andre kamper: Årdal - Stryn (lørdag), Sogndal2 - Dale (lørdag) og Vik - Florø2 (lørdag).

Tabellen

1. Sogndal2 51 p.

2. Stryn 47 p.

3. Florø2 44 p.

4. Årdal 41 p.

5. Eid 35 p.

6. Dale 26 p.

7. Vik 26 p.

8. Tornado Måløy 23 p.

9. Skavøypoll 21 p.

10. Bremanger 20 p.

---------------------------

11. Førde2 15 p.

12. Høyang 13 p.

5. divisjon, menn

Selje bokførte et hederlig 2-3-tap for opprykksklare Kaupanger sist helg og avslutter 2017-sesongen med hjemmekamp mot Sandane søndag. Det er ikke lenger fare for at seljeværingene rykker ned og Selje blir nummer 8 eller 9 på 5. divisjonstabellen denne sesongen.

Andre kamper: Jølster - Fjøra2/Sogndal3 4-0 (torsdag), Stryn2 - Bjørn (søndag), Syril - Kaupanger (søndag) og Studentspretten - Balestrand (onsdag).

6. divisjon, menn

Eid2 spiller den andre av to KM-finaler mot Anga på søndag. Det første oppgjøret på Eid idrettspark onsdag endte med 2-1-seier til førdianerne og Eid-rekruttene må derfor slå Anga med minst ett mål i Førde om de skal sikre seg KM-tittelen.