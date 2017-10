Ingen lokale lag rykker ned fra Kretsligaen

Skavøypoll måtte slå Høyang i sesongavslutningen i ettermiddag for å være sikre på å unngå nedrykk til 5. divisjon. Vågsøy-laget levnet ingen tvil på Skavøypoll stadion og vant til slutt hele 5-0. Børre Steenslid (3), Erik Sandal og Tor-Erik Tvendeseter Kupen scoret målene for Skavøypoll som dermed ender på en 9. plass i Kretsligaen i 2017.

På plassen foran på tabellen avslutter Tornado Måløy sesongen etter at Thor-Aage Pleym Evensen berget ett poeng for vertene i sluttminuttene mot Bremanger lørdag. I en lite velspilt fotballkamp gikk Bremanger til pause med 1-0-ledelse etter at Espen Frøyen stusset gjestene på overtid i første omgang.

Fem minutter før slutt ble TMFK-stopper Benjamin Frantzen utvist, men kort tid etter headet Pleym Evensen inn 1-1-målet etter et presist hjørnespark fra Marius Stavenæs Refvik.

TMFK blir dermed nummer 8 i Kretsligaen, mens Bremanger blir nummer 10.

Det holder til fornyet kontrakt for i ettermiddag sikret også Førde plassen i 3. divisjon. De slo Fjøra 3-1 og Førde-trener Bjørn Totland har dermed fullført en imponerende snuoperasjon i høst etter at laget lå på nedrykksposisjon til sommerferien.

Hans moderklubb Eid var også i aksjon i Førde i ettermiddag. De slo Førde2 6-2 på bortebane og sendte med det Førde-rekruttene ned i 5. divisjon. Kristian Lefdal (3), Muktar Ferej Yassin, Sindre Hafsås og Kristian Årskog scoret Eids mål i Førde. Eid endte på 5. plass i Kretsligaen.

