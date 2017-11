Det melder glimt.no.

Kupen, som opprinnelig er fra Venøy i Selje kommune, besøkte Bodø forrige uke. Flere aviser gikk langt i å hevde at Kupen var klar for et klubbskifte. Mandag ettermiddag bekreftet klubben at 27-åringen har signert kontrakten, og at de to lagene er enige om overgangen.

Florø-spissen scoret 14 mål for Florø under årets sesong, og ble med det toppscoreren i 1. divisjonslaget. Nå er han klar for eliteserien.

- Kupen har vært på alles lepper denne sesongen etter å ha levert hele 14 scoringer for klubben fra Norges vestligste by, skriver glimt.no.

Fotballspilleren flytter til Bodø når sesongforberedelsene starter i januar. Kupen sier til nettstedet at han tror det kommer til å bli en tøff oppgave å spille seg inn på laget.

- Konkurranse er sunt, sier Kupen.

Sportslig leder i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan har stor tro på at Kupen vil levere.

- Det blir spennende med Endre. Han har ekstrem fart og vi tror han kan ta steg hos oss og sammen med resten av guttene. Både Kristian Fardal Opseth og Kupen kan stå som enslig spiss, men de vil nok fungere godt sammen også. Endre kan nok også løse kantrollen i Bodø/Glimt på en god måte med det ferdighetsregisteret han har, sier Bjørkan til glimt.no.

Eurosport-ekspert Roger Risholt har tidligere uttalt at han tror Florø kan få mellom to og tre millioner kroner om de selger Endre Kupen. Fjordenes Tidende er tidligere kjent med at TMFK skal ha en tredjedel av overgangssummen.