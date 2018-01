– Cupen er ett av høydepunktene for klubben

Sport

Namn: Per Jarle Mathisen

Alder: 43

Adresse: Måløy

Sivilstatus: singel

Yrke: økonomisjef

Hobby: Fotball

Aktuell med: sitter i arrangementskomiteen til Tornado Måløy Fotballklubb som arrangerer den aldersbestemte fotballturneringen Sparebanken Vest Cup i Nordfjordhallen kommende og neste helg.

– Er alt klart til årets utgave av Sparebanken Vest Cup?

– Ja, nå nærmer det seg. Den siste planleggingen og riggingen gjenstår, men vi skal være klare i god tid til cupen starter.

– Hvorfor har dere valgt å arrangere årets turnering over to helger i stedet for én helg som tidligere år?

– De siste årene har vi hatt venteliste i flere av klassene og for at flest mulig skal få anledning til å delta på turneringen vil Sparebanken Vest Cup i 2018 bli gjennomført over to helger. Konkurranseklassene (13-17 år) gjennomføres helgen 20.–21. januar, mens de yngste klassene (7-12 år) gjennomføres påfølgende helg, 27.–28. januar. Dette er også et grep vi gjør for å heve den sportslige kvaliteten på turneringen gjennom blant annet lenger spilletid i konkurranseklassene og bruk av straffesparkkonkurranse i sluttspillkampene.

– Hva betyr Sparebanken Vest Cup for Tornado Måløy FK?

– Sparebanken Vest Cup betyr svært mye for TMFK og er et av høydepunktene for klubben i løpet av året. Cupen betyr mye for klubbens renommé og den er selvsagt også viktig økonomisk.

– Hvor mange lag og hvilke klubber vil være involvert i årets turnering?

– Over 160 lag fra 22 ulike klubber deltar og det er påmeldt klubber fra Ålesund i nord til Hafslo i indre Sogn. Det går imot rekord i antall påmeldte lag i år.

– Hvilken rolle spiller de frivillige i denne turneringen?

– Vi er helt avhengig av dem. Ingen frivillige, ingen cup – så enkelt er det. Vi er heldige som har velvillige foreldre og andre som stiller opp år etter år.

– Har du en siste oppfordring til publikum?

– Møt opp! Det er viktig for ungene at familie og venner møter opp og viser interesse og engasjement. Klubben skal ta godt imot alle som vil komme i Nordfjordhallen disse helgene og vi lover kjempestemning.