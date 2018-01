Nå skal de yngste i aksjon

Sport

Årets utgave av Sparebanken Vest Cup arrangeres som kjent over to helger. Etter at spillere i alderen 13-17 år konkurrerte om troféene sist helg, så er det de yngste spillerne som skal i aksjon i Nordfjordhallen denne helgen.

Lørdag gjennomføres klassene jenter 11/12 år, gutter 12 år, gutter 11 år og gutter 10 år. Søndag skal klassene jenter 9/10 år, gutter 9 år, gutter 8 år, jenter 7/8 år og gutter 7 år gjennomføres.

Totalt 158 kamper står på kampoppsettet i Nordfjordhallen disse dagene. Totalt er i 163 lag påmeldt Sparebanken Vest Cup 2018 som arrangeres av Tornado Måløy FK.