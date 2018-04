Fikk en drømmestart, men så...

Sport

I et øsende regnvær gikk et Skavøypoll-lag, med fire debutanter i startelleveren, ut «i hundre» mot Kaupanger fredag.

Vertene tok fortjent ledelsen da Tor-Erik Tvendeseter Kupen sklei ballen i mål før kampen var ti minutter gammel. Hjemmelaget viste i det hele tatt gode tendenser den første halvdelen av åpningsomgangen, men kom ikke nærmere en ny scoring enn da nevnte Tvendeseter Kupen satte et frispark i stolpen.

Den siste halvdelen av første omgang ble preget av mange dueller og lite finspill. Kaupanger skapte svært lite offensivt og hjemmelaget kunne gå til pause med en fortjent ledelse. Etter sidebytte brukt sogningene imidlertid kun ti minutter på å utlikne og overtok scoringen initiativet i kampen.

Kvarteret før slutt var snuoperasjonen et faktum da Kaupanger omsatte et straffespark i scoring. Straffesparket ble tildelt sogningene etter at SIL-stopper Rune Myre la en sogning i bakken i eget straffefelt. Fra sidelinjen kunne det virke som at midtstopperen var på ballen først, men dommer Andreas Sandal mente taklingen var ureglementer og valgte å peke på ellevemeteren.

I sluttminuttene fikk først SIL-back Eivind Rune Flataker direkte rødt kort etter at han var vel ivrig da han skulle ta fra en KIL-spiller ballen, før Kaupanger kontret inn 3-1 da Skavøypoll sendte alle mann i angrep i jakten på poeng.

Lørdag åpner Tornado Måløy sesongen med bortekamp mot Fjøra, mens Bremanger tar i mot Årdal på Svelgen stadion.

I kvinnenes 3. divsjon tapte Tornado Måløy 0-4 hjemme mot Stryn fredag kveld. Stillingen ved pause var 0-2.