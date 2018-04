Sesongåpning i Kretsligaen

Sport

Kretsligaen, menn

Skavøypoll og Kaupanger får æren av å sparke i gang årets sesong i Kretsligaen. Det skjer på Skavøypoll stadion i kveld og etter en vinter med store utskiftninger er det duket for fire debutanter i Skavøypolls startoppstilling: Ole-Petter Listou Storeide, Jon André Thue og Runar Skorge Stranden er alle hentet inn fra andre klubber og unggutten Kristoffer Thue Stranden (15) får også sin debut ifølge den innrapporterte lagoppstillingen fra Skavøypoll. På sidelinjen har Asle Knut Gangeskar overtatt treneransvaret etter Vidar Sandal.

Kaupanger er nyopprykket i Kretsligaen etter at de ble nummer to bak Studentspretten i 5. divisjon forrige sesong. Sist de var på Skavøypoll stadion, i 2016, tapte de 1-3.

Lørdag reiser Tornado Måløy til Sogndal for et knalltøft møte med seriefavoritten Fjøra. Sogningene slo Førde ut av NM Cupen tidligere i år og var kun minutter å gjøre det samme med Florø onsdag. Baklengsmål i det 90. og 120. spilleminuttet innbar imidlertid cup-exit for Fjøra som rykket ned fra 3. divisjon sist sesong.

TMFK har gjort endringer i støtteapparatet før årets sesong. Trener Jon Georg Rutledal har takket for seg, mens spillerne Sveinung Frantzen og Thor-Aage Pleym Evensen skal dele treneransvaret sammen med flere tidligere TMFK-spillere. På spillerfronten har keeper Kenneth Fosse Elde forlatt klubben, mens Sondre Myre Silden er tilbake etter et opphold i Skavøypoll. Ellers er spillertroppen stort sett uforandret fra fjorårssesongen da laget ble nummer 8 i Kretsligaen.

Bremanger åpner sin tredje sesong etter opprykket fra 5. divisjon med hjemmekamp mot Årdal på lørdag. Klubben skal i år samarbeide med Svelgen om et lag i 6. divisjon og enkelte av Svelgen-spillerne vil være tilgjengelig for spill i den røde BIL-drakta i Kretsligaen. Serieåpningen i morgen blir på nettopp Svelgen stadion. Motstander er som nevnt Årdal, som faktisk er laget Bremanger sist møtte på hjemmebane i Kretsligaen. Den siste hjemmekampen i 2017 er imidlertid bare å glemme for BIL-spillerne som da fikk stryk 1-8. I morgen venter nye muligheter...

Eid spiller først på mandag når de er verter i oppgjøret mot Florø2. Eid-trener Dan Jøran Hafsås har allerede slått fast overfor Fjordenes Tidende at de har hatt en god sesongoppkjøring, og dersom nøkkelspillere som Simen Lefdal, Kristian Lefdal og Vebjørn Høynes holder seg skadefrie kan Eid fort bli et av lagene som kan gi Fjøra kamp til døra om opprykket.

Florøs førstelag spiller hjemmekamp i OBOS-ligaen mot Notodden søndag, hvilket taler for at rekruttlaget fort kan få hjelp av enkelte A-lagsspillere på Nordfjordeid mandag.

Andre kamper:

Vik - Studentspretten (lørdag)

Dale - Stryn (lørdag)

5. divisjon, menn

Selje tyvstartet årets sesong i 5. divisjon sist helg med 2-4-tapet i Høyanger, og spiller årets første hjemmekamp søndag. Motstander er Stryn2 som Selje spilte 3-3 mot på hjemmebane i fjor. Oppgjøret i Stryn i fjor endte med 7-2-seier for Stryn-rekruttene.

Andre kamper:

Anga - Balestrand (fredag)

Høyang - Jølster (søndag)

Balestrand - Syril (mandag)

Sandane - Førde2 (mandag)

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy står med ett poeng etter to serierunder av åretsesong. Etter 0-4-tapet for Studentspretten i serieåpningen var trener Per-Magne Løken fornøyd med at laget fikk med seg poeng fra bortemøtet med Høyang sist helg. Fredag tar TMFK imot Stryn på hjemmebane. De vant serieåpningen mot Sandane 4-0.

Andre kamper:

Balestrand - Førde (fredag)

Vik - Kaupanger2 (mandag)