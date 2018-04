Dette skjer i helgen

Sport

Kretsligaen, menn

Bremanger fikk en drømmestart på årets sesong med 2-0-seieren over Årdal sist helg. I morgen lørdag møter de Vik i en ny kamp på Svelgen stadion. I fjor ble det storseier 5-1 over Vik på hjemmebane for Bremanger, og BIL bør ha gode muligheter til å fortsette den gode starten på årets sesong. Vik spilte 1-1 mot Studentspretten i sin serieåpning sist helg.

Tornado Måløy overrasket mange da de holdt Fjøra til 0-0 langt ut i andre omgang av serieåpningen sist helg. Tre Fjøra-mål på under ti minutter knuste håpet om poeng, men Sondre Myre Silden sitt overtidsmål gjorde at TMFK kom seg fra Sogndal med et hederlig tap. I morgen lørdag bør det være langt bedre muligheter for poeng når de møter Årdal på Måløy stadion. Årdølene tapte som kjent 0-2 i Bremanger sist helg.

Eid spilte 2-2 i et jevnspilt oppgjør mot Florø2 mandag kveld. Florø-rekruttene stilte et sterkt mannskap og Eid-trener Dan Jøran Hafsås var derfor godt fornøyd med resultatet i premieren. I morgen lørdag er det Studentspretten som står på motsatt banehalvdel. Studentene rykket opp som suverene vinnere av 5. divisjonsavdelingen i fjor og åpnet sesongen med 1-1 borte mot Vik.

Skavøypoll har spillefri i helgen da de møter Florø2 på bortebane mandag. Florø-rekruttene regnes som et av de bedre lagene i avdelingen og er storfavoritter foran møtet med Skavøypoll som åpnet sesesongen med 1-3-tap hjemme for Kaupanger sist fredag. Eivind Rune Flataker som pådro seg rødt kort mot sogningene spiller ikke mandag.

Andre kamper:

Kaupanger - Dale (fredag)

Stryn - Fjøra (lørdag)

5. divisjon, menn

Selje tok årets første trepoenger sist helg da de feide Stryn2 av banen med 0-5-tap. Søndag er det duket for ny hjemmekamp på Selje idrettspark når Førde2 kommer på besøk. Førde-rekruttene tapte 1-5 for Sandane i sin første kamp for sesongen mandag.

Andre kamper:

Jølster - Bjørn (fredag)

Fjøra2/Sogndal3 - Balestrand (søndag)

Stryn2 - Høyang (søndag)

Syril - Anga (mandag)

Tornado Bergen står med seks poeng på sine første tre kamper i 5. divisjon, avdeling 1 i Hordaland og innehar andreplassen før helgens serierunde. Sist ble det 5-0-seier over Nordre Fjell og fredag kveld er det Galgen som står på motsatt banehalvdel. Kampen spilles på Krohnsminde idrettspark på Danmarksplass.

Andre kamper:

Juristforeningen - Østsiden Askøy (fredag)

Askøy - Nordre Fjell (fredag)

Follese - Skjergard (fredag)

Flaktveit - Sotra2 (søndag)

Djerv - Nest-Sotra2 (mandag)

6. divisjon, menn

Stadlandet/Åheim skal spille en rekke helgekamper i 6. divisjon denne sesongen og årets første spilles på Reed på fredag. Oppgjøret mot Breimsbygda/Jølster2 blir det andre for sesongen for samarbeidslaget fra Stadlandet/Åheim som tapte 0-2 i serieåpningen for Sandane2 onsdag.

3. divisjon, kvinner

Selv om Tornado Måløy ikke klarte å følge opp 2-2-kampen i Høyanger med poeng mot Stryn, var likevel laget fornøyd med spillet i 0-4-tapet for Stryn sist. Fredag kveld får damelaget en ny sjanse til å sikre seg årets første seier når de møter Sogndal på bortebane.

Andre kamper:

Førde - Jotun (lørdag)

Vik - Sandane (søndag)

Balestrand - Studentspretten (mandag)