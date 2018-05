Dette skjer i helgen

Sport

Kretsligaen, menn

Tornado Måløy ledet 1-0 til pause mot Årdal sist, men måtte se seg slått etter to scoringer i 2. omgang på Måløy stadion. Det betyr at laget står uten poeng når de i tredje serierunde lørdag reiser til Vik for møtet med et lag som har spilt 1-1 i begge sine kamper denne sesongen. Sist ble det 1-1 i Bremanger. Vik har tre strake ettmålsseiere over Tornado Måløy på hjemmebane og man må tilbake til 2013 for å finne sist TMFK-seier i Vik.

Skavøypoll står også uten poeng etter to serierunder, men 0-4-tapet mandag var for et sterkt Florø2-lag som trolig hadde skapt problemer for de fleste lag i Kretsligaen. I morgen lørdag kommer Studentspretten på besøk på Skavøypoll stadion. Studentene fra Sogndal står med fire poeng på sine to første kamper og vant 3-1 over Eid forrige helg.

Bremanger er ubeseiret etter to serierunder i Kretsligaen og spiller årets første bortekamp lørdag når de møter Eid. Eid venter fremdeles på sin første seier i Kretsligaen og bør ha tre poeng mot BIL om de skal ha forhåpninger om å holde følge med Fjøra, som er storfavoritter før helgens møte med Dale. Fjorårets møte mellom lagene på Nordfjordeid endte 2-2 etter at Bremanger ledet 2-0 til pause. I Bremanger var Eid overlegne i fjor og vant 6-2.

Andre kamper:

Fjøra - Dale (fredag)

Årdal - Stryn (lørdag)

Kaupanger - Florø2 (lørdag)

5. divisjon, menn

Selje har fått en perfekt åpning på sesongen på hjemmebane og jakter sin tredje strake seier når Sandane kommer på besøk søndag. Glopparane har kun spilt én kamp denne sesongen – 5-1-seieren hjemme mot Førde2.

Andre kamper:

Anga - Fjøra2/Sogndal3 (fredag)

Høyang - Førde2 (søndag)

Jølster - Balestrand (mandag)

To scoringer av Håvard Hagen sikret Tornado Bergen 2-1-seieren borte mot Galgen sist helg. TBFK har vunnet tre av sine første fire kamper og har heng på topplaget Djerv før de møter Askøy på hjemmebane fredag kveld. Kveldens motstander står også med 9 poeng etter fire kamper.

Andre kamper:

Nordre Fjell - Flaktveit (fredag)

Skjergard - Juristforeningen (fredag)

Østsiden Askøy - Galgen (fredag)

Sotra2 - Djerv (søndag)

Nest-Sotra2 - Follese (mandag)

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy står med ett poeng på sine fire første kamper i årets sesong. Sist ble det stortap i Sogndal i en kamp som først og fremst blir husket for to episoder hvor to TMFK-spillere ble fraktet bort i ambulanse. Søndag kommer Vik på besøk på Måløy stadion. Vikjene står med én seier og to tap så langt denne sesongen.

Andre kamper:

Jotun - Høyang (fredag)

Studentspretten - Sogndal (fredag)

Sandane - Kaupanger2 (mandag)