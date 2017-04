Butikken er nemleg kåra til årets handelsbedrift i Vågsøy.

– Dette gjer vi for at vi ønsker å sette fokus på det lokale næringslivet, seier banksjef Leif Inge Larsen i Nordea.

– Grunnen til at ho vinn i år er at ho har gjort ein framifrå jobb for tilpasse seg, og ho er veldig bevisst på marknadsføring. Cava er også ein butikk som utad framstår som ein velfungerande og flott butikk, seier han.

Det er Nordea, i samarbeid med Måløy Handelsforening og Fjordenes Tidende som kårar årets handelsbedrift.

Nytt av året var at ein kunne komme med forslag og stemme på kandidatar via ei annonse på fjt.no.

– Ved å opne opp for at folk kunne komme med forslag på nett, så har vi fått svært mange fleire forslag til kandidatar enn før, seier Rune Henden i marknadsavdelinga til Fjordenes Tidende.

Larsen og Henden delte ut prisen saman med Bente Jørgensen frå Måløy Handelsforening.

** Nordea har også trekt ut ein vinnar blant dei som stemte i kåringa av årets handelsbedrift. Den heldige vinnaren av eit gåvekort på Baby Villa/Cava er Elin Kråkenes frå Måløy.