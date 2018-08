Etablerer felles salgsselskap

Nye artikler

Dette kommer frem i en pressemelding sendt ut fra selskapene i dag.

Global Fish AS har gjennomført en rettet emisjon mot Loften Viking AS, som gir Lofoten Viking AS en eierandel på 40 prosent i Global Fish As.

Nergård AS, som er majoritetseier i Lofoten Viking AS, Lofoten Viking AS og Global Fish AS har videre besluttet å etablere et felles salgsselskap, Global Fish Sales AS, heter det i pressemeldingen.

Global Fish Sales AS vil ha hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Tromsø.

Global Fish Sales AS vil i hovedsak omsette alle pelagiske produkter fra Nergård Sild AS, Lofoten Viking AS og Global Fish AS. I tillegg omfatter avtalen deler av hvitfisk og biprodukter fra Lofoten Viking AS. Selskapet beregnes å få en årlig omsetning på omkring 1,7 milliarder.