Namn: Tony Wik Silden

Alder: 48 år

Sivilstand: gift

Yrke: fiskeskipper/styrmann

Bustad: Hatlevik i Vågsøy

– Kva er du mest oppteken av?

– Er mest oppteken av å bli ferdig med eit bustadprosjekt i Hatlevik, fordi ein skal få eit nytt godt bumiljø her.

– Kva gjer du på fritida?

– Har hatt lite fritid dei siste åra.

– Kven beundrar du?

– Beundrar kona mi, fordi ho står på.

– Kva er det beste med heimstaden din?

– At den er i utvikling og at ungdom kjem tilbake for å etablere seg her.

– Kva står på di førsteside av Fjordenes Tidende?

– På framsida skulle det stått at vi går inn i Stad kommune.

– Kva ville du ha gjort om du var ordførar for ein dag?

– Ville ikkje vore ordførar for ein dag.