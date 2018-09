Alexander slo ut Heine Totland

Nye artikler

Etter noen nervepirrende sekunder ble det klart at Heine Totland ble den som måtte forlate Stjernekamp.

Alexander Pavelich har dermed kommet godt over halvveis i den populære sangkonkurransen. Neste uke er det klart for EDM og visesang.

I lørdagens program sang Alexander Crossfire av Stevie Ray Vaughn da det var tid for blues. Heidi Solheim var coach og sjangerekspert.

Hun var fornøyd med Alexander.

- Kjempeartig å se og høre på. Dette er en låt som kommer som et tog og meier deg over ende, og du klarer ikke stå oppreist før det er forbi. Jeg savner kanskje litt å høre mer av din stemme, at den får ta mer plass, men det var topp levering.

Dommer Thomas Felberg mente at Alexander som alltid leverte bra vokalt.

- Du gjør det kjempebra, det er genuint hele veien. Men Stevie Ray Vaughn er jo først og fremst gitarist og så sanger, så du får ikke så mange steder å gå vokalt. Men framførelsen er nydelig!

Denne gangen var det også en gruppeøvelse siden det kun er seks deltakerne igjen. Her måtte Alexander finne sin "indre Juan" sammen med Ulrikke og Chris da de skulle framføre Despacito av Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Under gruppeoppgaven var det Aftenposten-journalist og trommeslager Cecilie Asker som satt i dommerpanelet.

- Dette var kjempegøy rett og slett. Dere ser ut som pakka med med en gang, beveger dere bra. Jeg er ikke god i spansk, men jeg synes det hørtes ganske spansk ut, sa Thomas Felberg.

Mentoren var også fornøyd.

- Jeg ble skikkelig imponert. Jeg ble dratt ut av norsk, litt kjølig høst, og inn på en eller annen strandbar i Latin-Amerika. Det var deilig, takk for den lille ferien der, sa Cecilie Asker.