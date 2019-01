Nye artikler

Dette leserinnlegget er skrevet av Morten Andreas Hagen, Kinn Høyre sin ordførerkandidat.

Kinn – nå er det opp til oss

Kinn kommune har hatt en trang start. Mye støy og negative oppslag i mediene og på sosiale medier har preget debatten det siste året. Nå skal vi tenke fremover og sette i gang arbeidet med å bygge den mest spennende kommunen på kysten mellom Bergen og Ålesund. Vi ligger midt på det som i flere årtier har blitt kalt for «Gullkysten». Gull har vi ikke funnet så langt, men naturressurser har vi eller mye av i Kinn. Skal vi lykkes med målsettingen må vi alle være med å dra i samme retning.

Jeg registrerer at det den siste tiden har kommet krasse omtaler og avisinnlegg som bygger opp under et dårlig samarbeidsklima mellom politiske motstandere i Flora. Hvordan klimaet har vært i bystyresalen i Flora kan ikke jeg uttale meg om, men en ting jeg er sikker på er at skal vi lykkes med å gjøre Kinn til en attraktiv kommune for både innbyggere og næringsliv må vi jobbe sammen. Vi må respektere andre sine meninger uten å hakke, og vi må innse at hvis vi drar lasset sammen kommer vi lenger og raskere dit vi vil. Vi må samarbeide internt i Kinn, men også med alle våre nabokommuner og den nye regionen Vestland. Det er på dette området vi ikke har vært gode nok tidligere. Vi må sørge for at flere enn vi som bor her på kysten oppdager at det er lønnsomt for alle og satse på kysten.

Kysten sitter på enorme ressurser. Vi har et næringsliv som er innovativt og som har stor tro på fremtiden. Sammen med næringslivet er målet å gjøre Kinn til et utstillingsvindu for fremtidens maritime og marine næringer. Vi er godt i gang med satsing på landbasert oppdrett både i Florø og i Måløy. Etablering av Måløy Marine Ressurssenter vil kunne hjelpe bedrifter til å utvikle nye næringer og produkter, og vi har mange bedrifter som hver dag jobber for å realisere nye ideer. Aksello jobber godt i Florø for å legge tilrette for gründere med gode ideer. Fjord Base er i full gang med å bli en endra grønnere og framtidsrettet forsyningsbase Vi må vise at vi spiller på lag med næringslivet. Vi må kunne handle raskt når næringslivet har behov for det. Næringslivet i vår region tar samfunnsansvaret på alvor og vi må ta næringslivet på alvor.

Kinn Høyre har tro på at optimisme og fremtidstro er faktorer som bidrar til trivsel. Vi må se fremover, men samtidig hente frem igjen de tett historiske båndene mellom Måløy og Florø. Både Måløy og Florø har sine styrker som vi må satse videre på.

Kinn Høyre vil jobbe for å legge til rette for optimisme i næringslivet, og vi vil bidra til å skape den samlende kraften Kinn kommune trenger