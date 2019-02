To eidarar nevnes som lederkandidat i partiet

Nye artikler

Venstre sliter med dårlige meningsmålinger og indre uro en knapp måned før partiets årsmøte på Hell i Trøndelag. Der står imidlertid ikke valg av ledelse på programmet. Trine Skei Grande er valgt til partileder til 2020.

Men Grande har vært i hardt vær den siste tiden, blant annet på grunn av karakteristikker hun skal ha kommet med om partikollegaer. Hun har også måttet tåle kritikk for at partiet mangler distriktsprofil.

– Eit resultat av lang tids frustrasjon – Eg tenker at dette er lang tids frustrasjon over manglande fokus på distriktspolitikk over tid, seier Alfred Bjørlo (V).

Ifølge NRK snakker nå profilerte folk i partiet høyt om hvem som skal overta som partileder. På listen over potensielle kandidater som nevnes finner vi to fra Nordfjordeid: Sveinung Rotevatn som er statssekretær for Venstres nestleder og klimaminister Ola Elvestuen samt Eid-ordfører Alfred Bjørlo.

– Vi mister sakseierskap og er for lite synlige i det politiske landskapet. Det tror jeg Sveinung Rotevatn har potensiale til å snu, sier ungdomspartileder Sondre Hansmark til NRK.

Stad Venstre-leder Gunnar Silden mener også at Rotevatn er en god kandidat til å overta som partileder.

– De stadige medieoppslagene om at Skei Grande har oppført seg dårlig mot partifeller er svært ødeleggende, sier Silden til NRK Sogn og Fjordane.

– Min eneste kommentar til dette er at Venstre har en partileder, og jeg synes hun gjør en god jobb, sier Rotevatn selv til NRK.

Mangeårig sentral Venstre-politiker i Oslo, og tidligere fylkesleder, Terje Bjøro, meldte seg ut av partiet i desember. Han mener ifølge Aftenposten også at partiet er modent for et lederskifte.

– Det er flere dyktige kandidater. (...) Ordfører Alfred Bjørlo er et annet spennende navn, sier Bjøro til avisen.

– Jeg føler jeg har stor støtte i partiet. Jeg ble valgt enstemmig med akklamasjon for noen måneder siden. At en lokallagsleder mener jeg ikke gjør jobben min – såpass må jeg tåle, sier Trine Skei Grande til Aftenposten.

Lederen får også støtte fra flere hold i partiet. Venstre-ordfører Lena Landsverk Sande i Vanylven mener Skei Grande nå mobbes, også av sine egne. Hun ber folk som vil ha en ny leder om å si det høyt og åpent.

– Vil de ha en annen leder, for eksempel en leder fra distriktene, så si det åpent og direkte til Trine først. Det er lov. Trine blir sikkert ikke glad, men det er innenfor spillereglene. Og det er der du skal begynne. Du skal ikke begynne med å lekke fra interne møter. Nå drukner alle Venstre-gjennomslag og all god Venstre-politikk i grums og rykter.