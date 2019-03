Har lågast klimautslepp i Nordfjord

Nye artikler

Ferske tal frå Miljødirektoratet syner at Eid har lågast klimautslepp av alle kommunane i Nordfjord.

Og blant alle dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane har Eid dei nest lågaste utsleppa pr innbyggar, berre Leikanger ligg lågare. I Nordfjord ligg Vågsøy høgast på utsleppstatistikken.

Klimautsleppa i Eid er no på 4,3 tonn CO2-ekvivalentar pr innbyggar. Det er berre halvparten av klimaavtrykket pr innbyggar nasjonalt, og ein fjerdedel av snittet pr innbyggjar i Sogn og Fjordane. Eid har redusert klimautsleppa med 5,8 prosent frå 2009 til 2017.

Reduksjonen i Eid på 5,8% siste åtte år er betydeleg sterkare enn den nasjonale klimagass-reduksjonen, som i same periode er på 0,9%. Samtidig har Sogn og Fjordane fylke samla hatt ein auke av klimautsleppa i perioden 2009-17 på heile 6,3%.

– Det er gledeleg at klimautsleppa lokalt går ned, mellom anna fordi Eid har gjort store investeringar i klimavennleg energi i bygg (Fjordvarme) heilt frå år 2000 fram til i dag, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (Venstre).

– Men tala syner også at det er mykje som enno kan gjerast, ikkje minst med utslepp frå transport. Frå 2018 er diesel bytt ut med straum på eitt av ferjesambanda i kommunen (E39 Anda-Lote). Vi må no arbeide for rask innføring av elektriske ferjer også på det siste diesel-ferjesambandet i Eid, Stårheim-Isane. Vi har også satsa tungt på utbygging av lade-infrastruktur for elbil. Utskifting av bilparken vil i åra framover gradvis redusere utsleppa ytterlegare, og vi vil i tillegg no arbeide for høgt tempo i innføring av landstraum og strenge miljøkrav til cruise-trafikken i fjordane våre, seier Alfred Bjørlo.