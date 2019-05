Ny rekord for søppelfiske

Nye artikler

Gjennom Fishing for Litter bidrar fiskebåter i oppryddingen av marin forsøpling. Med 175 tonn oppfisket marint avfall, ble det i 2018 satt ny rekord i Norge.

Plast er uønsket bifangst for fiskerne. Fishing for Litter hadde som mål å samle inn 100 tonn marint avfall i 2018. Samlet vekt endte på 175 tonn, og dermed ble målet passert med god margin. I løpet av et år har mengden marint avfall oppfisket gjennom Fishing for Litter mer enn doblet seg. Ved utgangen av 2017 var det fisket opp 84 tonn marint avfall, mens det i 2016 ble oppfisket 48 tonn. Samlet vekt i 2018 endte på 175 tonn.

– Vi vil få rette en stor takk til alle fartøy, mottak, avfallsselskap og gjenvinningsaktører som har bidratt med en formidabel innsats for det marine miljø i 2018. Vi er stolte og takknemlige over det store engasjementet rundt ordningen. Dette viser for alvor at næringen ønsker å ta ansvar for miljøet, sier prosjektleder Hilde Rødås Johnsen i SALT.

Fishing for Litter er en internasjonal miljødugnad som inviterer norske fiskefartøy til å bidra i opprydding av marint avfall fra havet. I Norge administreres ordningen av SALT Lofoten AS med finansiering fra Miljødirektoratet. 66 fiskefartøy deltok i 2018 og det er etablert ni mottak langs kysten. Siden oppstart i 2016 har 307 tonn marint avfall blitt samlet inn gjennom ordningen.

Gjennom fjoråret fikk de ni mottakene inn til sammen 195 leveranser med oppfisket avfall. Hovedtyngden av det innsamlede avfallet ble klassifisert som fiskerirelatert. Av dette er nærmere 50 tonn sendt til gjenvinning. Samarbeidspartner i prosjektet, selskapet Nofir tar imot oppfisket fiskeriutstyr og sender det til resirkulering. Nylon blir omgjort til Econyl®, et tekstilprodukt som blant annet brukes i Adidas badetøykolleksjon Adidas Parley. I 2018 ble også potensialet for å gjenvinne oppfisket hardplast testet i samarbeid med Norwegian Plastic recycling (NOPREC).

– At oppfiskede redskaper kan få nytt liv gjennom dette samarbeidet har stor betydning for den totale miljøgevinsten av ordningen, fastslår prosjektleder Hilde Rødås Johnsen