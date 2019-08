Nye artikler

Dette lesarinnlegget er skrive av Kjell Brenne, Vanylven.

Skulestruktur i Vanylven og litt til

Det stundar til val i Vanylven. I år er skulestruktur eit hovudtema hos fleire parti slik vi kan tolke tilsendt partiprogram og intervju i Synste Møre. Tre barneskular- Syvde – Fiskå og Åheim synes det å vere brei semje om. Men kva så med ungdomssteget?

Trugsmålet om nedlegging av ungdomsskulen på Åheim er det som opptek meg mest, eit trugsmål fleire av partia synes å vere opne for. Tydelegast er Høgre som i handlingsprogrammet vil gjennomføre dette i komande valperiode.

Å legge ned og slå saman har vore ein kjendistrend i ein utkantkommune som Vanylven i lengre tid. Fråflytting, folketalsnedgang, mangel på nye etableringar og laber vekst i næringslivet, er biletet som har prega utviklinga etter tusenårsskiftet. Folketalet har hatt ein forurolegande bratt nedgang til tross for at Vanylven ikkje er ein rein «øykommune», men er landfast sørover. At verkemiddel som null eigedomsskatt og ei rekordlåg arbeidsgjevaravgift ikkje synes å ha vore særleg attraktiv lokkemat for nyetableringar, er også eit faktum. Eit aude industriområde på Lilleeide vitnar om dette. Statlege omstillingsmidlar i fleirmillionsklassen har ikkje vore nok. Å tru Rovdefjordsambandet åleine skal snu trenden, er i seg sjølv eit tvilsamt håp. Aktiviteten må først og fremst skapast på vår eiga heimebane i Vanylven, gjerne i ein konstruktiv dialog med relaterte utviklingsmiljø både nordanfor og synnanfor kommunen.

Ungdommen vår, ferdig med grunnskulen, har blitt ein sikker eksportvare ut av kommunen til eit hybelliv som ventar den unge vanylvingen om han ikkje først tek starten gjennom det vidaregåande løpet i Syvde, ein skule som no er sterkt truga av nedlegging. For mange av våre unge er dette eit altfor tidleg farvel med heimekommunen.

I dette perspektivet er nedlegging av ungdomsskulen på Åheim det vi aller minst treng om det skal leitast etter ei oppskrift på ny optimisme i bygda. Sanering og sentralisering innan kommunen er ikkje resepten om ein vil snu den pågåande og negative trenden med forsterka fråflyttinga.

Den langstrakte kommunen vår bør framover satse på å halde på sine tre barneskular og to ungdomsskular og la desse vere eit stimulerande element for folk som vil slå rot her. Å bygge ned ytterlegare synste delen av kommunen, er ikkje berre dramatisk for Åheim, men også for Vanylven som eksistensberettiga kommune. Og skulle Åheim finne fordeler i å rette blikket sørover og søkje overgang til Stad kommune, blir her att lite å spinne på for rest-Vanylven. Nedlegging av skular, heilt eller delvis, er ei enkel oppskrift på å få fart i fråflytting og stans i tilflytting.

Ungdomsskulen har eit lite, men ikkje for lite elevtal for å vere ein god skule. Små - som større - har sine sider dei er gode på. Revyen til 10.-klassingane på Åheim som dei årvisst har servert, er døme på dette - kvalitetsfrukt av første klasse.

Åheim skule har eit svært flott skuleanlegg med ein stimulerande leikepark, kunstgrasbane, ein fullverdig idrettshall samt symjebasseng. Dette er verdifulle element i ein viktig læringsarena som ungdomsskuleelevane blir utestengde frå ved nedlegging, anlegg det er investert mykje i. Korleis dette anlegget kan kome flest mogleg av elevane til gode, blir eit ope spørsmål politikarane må kunne svare på. Det same er kva rolle desse fasilitetane skal ha i åra som kjem.

Vanylven har teke grep for å støtte opp om den vidaregåande skulen i Syvde med stipend og lovnad på sommarjobb. Bra! Her vert det framheva dei gode kvalitetane ved skulen. Kvifor då desse argumenta for små einingar ikkje kling like godt i øyrene på alle av våre styrande, og særleg då Høgre når det gjeld u-skulen på Åheim, må ein kunne spørje om.

Høgre er allereie godt på offensiven i å endre dagens skulestruktur i kommunen. Det rimar dårleg at dette prompte vert køyrt fram i partiprogrammet så lenge Vanylven kommune ikkje har klar ein vedteken skulebruksplan som skal vere det føreseielege styringsdokumentet for skuleverket dei neste 10-20 åra og som skulestrukturen skal vere forankra i. I denne pålagde kommunale ”reguleringsplanen” for oppvekstsektoren, skal det gå fram korleis skulestrukturen skal vere, – vurdering av elevtal – utnytting av bygningsmassen, økonomiske vurderingar m.m. - ein plan utarbeidd etter ein brei høyringsprosess.

Ein slik plan skal også seie noko om krinsgrenser og kva skular elevane skal høyre til.

Slik er det ikkje i Vanylven i dag. Som i Syltefjorden der ein kan oppleve at skuleborn i eine husstanden går på skule på Åheim medan ein i grannehuset går på Fiskå. I mangelen på ein vedteken skulebruksplan som styringsdokument i Vanylven, synes det å vere «fri flyt» i kva skule elevane kan sokne til.

Arbeiderpartiet si formulering for endring av skulestrukturen på ungdomssteget ”når elevtalet tilseier det”, er ikkje godt å bli klok på sidan elevtalet er berre ein av fleire rammefaktorar for ein god skule. Kvar ligg dette talet?

Vanylven har i dag tre oppegåande bygdesenter. Både Syvde og Åheim er vitale byggesteinar attåt kommunesenteret på Fiskå som treng byggast opp og ikkje ned.

Åheim har eit godt potensial for ei spennande framtid med sin etablerte olivinindustri – sin kulturhistoriske Jetmund-arv, sitt mangfald av mineral og ikkje minst utgangspunkt for turisme, der forventningane og moglegheitene kring Stad skipstunnel kan bety mykje.

Vanylven treng politikarar som meir enn nokon gong evnar sjå framover, skape optimisme og glød og stimulere til ny vekst innan næringslivet. Noko som gir utslag på busetnad og folketal. Eg vil difor oppmode politikarane til å klargjere dei ulike partia sine standpunkt for skulestrukturen i Vanylven før veljarane i synste delen legg røystesetelen i valurna. Eit fair play som gagnar demokratiet i Vanylven.