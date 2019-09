Kraftig uvær, men nesten ingen forsikringsskader

Nye artikler

- Vi har registrert kun 50 saker, som gjelder vann- og vindskader. Det er flest på Vestlandet, men også noen i Agder. Det er like ille for hver enkelt som rammes, men totalt sett er dette marginalt, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige. Det ser ut til at de største skadene har rammet offentlig infrastruktur, ikke minst veier.