Krav om rømmingshull i krabbeteiner

Fiskeridirektoratet krever rømmingshull i alle krabbeteiner til fritidsfiske for å redusere spøkelsesfiske.

Rømmingshull er ikke et åpent hull i teinen når den brukes i fisket, men en løsning som lager et hull i teinen etter en viss tid i sjøen, slik at en mistet teine ikke bidrar til såkalt spøkelsesfiske.

I 2018 ble det påbudt med rømmingshull i hummerteiner, og Fiskeridirektoratet varslet tidligere i år om at dette nå blir utvidet til å gjelde fritidsfisket etter krabbe.

Samtidig blir maksimal trådtykkelse økt til 3 mm i diameter for å tilpasse tråden til krabbefisket.

Kravene til rømmingshull vil være like enten teinen brukes til fangst av krabbe (i fritidsfisket) eller hummer. I praksis vil det i de aller fleste tilfeller ikke være nødvendig å endre på løsninger som er montert i samsvar med kravene fastsatt i 2018. Det er for eksempel ikke noe i veien for å fortsatt bruke bomullstråd med en tykkelse på 2,5 mm i diameter.