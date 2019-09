Bilistene i Sogn og Fjordane irriterer seg mest over lusekjøring

Nye artikler

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige sier hele 82 prosent av bilistene i Sogn og Fjordane at de har opplevd å ligge bak et kjøretøy som ligger under fartsgrensen. Samtidig sier 75 prosent at de irriterer seg ofte eller av og til over dette.

– Når irritasjonen er høy, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer katastrofale følger, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

All erfaring tilsier at høy fart dreper, men samtidig kan lusekjøring også bidra til farlige situasjoner. Voll er klar på at dette ikke er en oppfordring til å øke farten, men mer til å vise hensyn om en selv ikke har mulighet til å holde fartsgrensen.

– Sjekk speilene regelmessig, sier Voll. Ser du at biler kommer tett på bak, er det aller beste å vente til du finner et egnet sted å kjøre til siden. Dersom dette viser seg vanskelig, er det neste alternativet å vente til du kommer til en oversiktlig strekning, slippe gassen og blinke inntil.

– Det kan gi mulighet til å slippe forbi, sier han videre og understreker samtidig at de bak selv må vurdere om det er trygt å kjøre forbi, og ikke stole helt på signaliseringen fra bilen foran.