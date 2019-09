Elever i Sogn og Fjordane med i forskningskampanje:

Skal hjelpe forskere med å lete etter mikroplast

Denne høsten skal over 20 000 skoleelever over hele Norge hjelpe forskere med å undersøke skole- og nærområder for plastforurensning. Elever fra Måløy vidaregåande skule og Flora ungdomsskole er blandt de påmeldte.