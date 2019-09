Nye artikler

Fjordenes Tidende er kjent med at forslaget til kontrollutvalget slik det foreligger nå består av fem representanter totalt, fire fra Flora og én fra Vågsøy. Her har Høyre som parti foreslått to fra Flora og ingen fra Vågsøy, og bidrar således til skjevheten.

– Det har med hvem vi ønsker å ha inn i utvalget å gjøre, sier Morten Hagen (H), og forklarer:

– I kontrollutvalget skal det være ett fast medlem fra bystyret, og hvis det skal være et godkjent kontrollutvalg, kan ikke denne personen sitte i andre utvalg, kommunale foretak eller styrer. Vi hadde ett bystyremedlem som sa seg villig til dette, for mange har jo lyst å sitte i flere eller andre utvalg. I tillegg hadde vi en som før har sittet som leder av samme utvalg, som har stor kompentanse på det, og som gjerne vil fortsette. Det er bakgrunnen for at vi har spilt inn dette, sier Hagen, og legger til:

– Av alle utvalg så er nok kontrollutvalget det jeg er minst bekymret for i forhold til geografisk balanse. Dette er et utvalg som ikke skal lokalisere eller plassere noe. De skal følge med på prosesser og holde oppsyn med at ting blir gjort på riktig måte. Det er hovedoppgaven til kontrollutvalget.

Hagen er ellers godt fornøyd med fordelingen partiet har fått til både på geografi og kjønn.

– Hvis du ser på kommunestyregruppen, så har vi tre fra Vågsøy og tre fra Flora. Om du inkluderer vararepresentantene; åtte fra Vågsøy og sju fra Flora. Og det er 50-50 menn og kvinner. Vi har også en mann og en kvinne i planutvalget, en fra Vågsøy og en fra Flora. Og i formannskapet sitter vi med en representant, det er meg, og første vara er kvinne.

Hagen mener en ikke trenger å problematisere alt som kan problematiseres.

– Og her er det jo også andre parti som bidrar inn i prosessen. Det er ikke bare Høyre som er utfordringen, kanskje andre parti også kan se på sine muligheter for representasjonen i kontrollutvalget?

Forslaget til kontrollutvalg i Kinn skal behandles i kveldens konstituerende bystyremøte i Flora sammen med fordelingen i alle andre utvalg og i formannskapet.