Kulvertprosjektet på «øyna» vil ikke forsinke bygging av ny brannstasjon ytterligere

Det var i formannskapsmøtet torsdag at det ble snakklet om framdrift for klargjøringa av tomta for ny brannstasjon på Moldøen at kulvertprosjektet ble nevnt som et av flere forsinkende element. Det har vært diskutert å bygge en kulvert gjennom området for å bedre vannkvaliteten og -miljøet i havnebassenget.