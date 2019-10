Nye artikler

Skipet i Sagastad er reservert for artistene fra Hans og Grete under Opera Nordfjord sin årlige konsert til inntekt for TV-aksjonen.

Den 20. oktober vil konserten nemlig holdes på Sagastad.

Det vil være gratis inngang med mulighet tlil å gi en gave ved utgangen, hvor alle inntekter fra konserten vil gå direkte til aksjonen som i år går til Care Norge.

Care Norge jobber med å løfte kvinner ut av fattigdom, og legger stor vekt på å gi dem kunnskap, styrke og mulighet til å klare seg selv.