Viktig for reiseliv og bolyst

– Vi ser på Måløyraidsenteret som en viktig motor for reiselivssatsingen vår i Måløy og hele regionen. I tillegg er senteret viktig for sentrumsutviklingen i Måløy, sier leder for reiseliv- og bolystprosjektet til Måløy Vekst, Sissel Wik.

– Wik viser til fredagens artikkel på NRKs nettsider, der styreleder i Måløyraidsenteret Norvald Bakke uttaler at han er glad for at næringslivet i Måløy vil stille opp for å redde senteret.

– Det er svært gledelig at næringslivet viser vilje til å gå sammen for å bidra til at senteret blir reddet. Det vil være veldig synd for Måløy og Nordfjord om vi ikke kan bruke det flotte Måløyraidsenteret som en av motorene i reiselivssatsingen vår, sier Wik.

– Vi i Måløy Vekst ønsker å sette fokus på det harde arbeidet som er lagt ned for å bygge opp senteret. Måløyraidsenteret ligger midt i smørøyet i Måløy sentrum, og det å skape aktivitet i sentrum er noe som vi ser på som veldig avgjørende for både reiseliv, trivsel og dermed lysten til å bo her, Sier Wik.