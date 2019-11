Har innstilt styreleiar og medlemmar til Nordfjordbadet

Etter noko diskusjon bestemte formannskapet i Vågsøy seg for å innstille sivilingeniør Ragnar Hagen frå Måløy som styreleiar i Nordfjordbadet KF som er under danning. Dette var mot valnemda sitt forslag om at Anders Ola Sunnarvik, styreleiar i Havhesten, burde bli styreleiar.